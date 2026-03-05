Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудением

Кристина Трохимчук
5 марта 2026, 14:14
Вид голливудской звезды обеспокоил поклонников.
Деми Мур сильно похудела
Деми Мур сильно похудела / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Деми Мур

Вы узнаете:

  • Деми Мур появилась на красной дорожке Actor Awards
  • Как изменилась актриса

Голливудская актриса Деми Мур вызвала оживленные обсуждения в соцсетях, появившись на красной дорожке Actor Awards. Под видео со знаменитостью в TikTok издания People Magazine поклонники выразили обеспокоенность внешним видом актрисы и ее резкими изменениями.

63-летняя Деми Мур вышла в свет в облегающем черном платье с пышной белой юбкой с черными вкраплениями позади. Актриса дополнила образ роскошными украшениями и гладкой прической. Однако поклонники обратили внимание не на наряд звезды и начали обсуждать ее излишнюю худобу.

видео дня
Как выглядит Деми Мур после похудения
Как выглядит Деми Мур сейчас / скрин из видео

По видео заметно, что Деми значительно потеряла вес — сквозь кожу актрисы начали проступать кости. Комментаторы считают, что Мур "выглядит как скелет", и призывают ее не поддерживать голливудский тренд на экстремальную худобу.

"Почему никто не ест?"

"Это еще хуже, чем в 90-х"

"Почему селебрити думают, что это выглядит хорошо?"

"Новый тренд, вид скелета"

"Она буквально трясется"

Деми Мур назвали
Деми Мур похудение / скрин из видео

В последнее время в сети заподозрили многих звезд в употреблении препаратов для похудения, из-за которых их фигура становится неестественно худой. Внимание поклонников также привлекли Эмма Стоун и Ариана Гранде, которые начали стремительно сбрасывать вес. Такие нездоровые тренды в Голливуде вызывают обеспокоенность фанатов, которые боятся ухудшения здоровья любимых звезд из-за увлечения экстремальным похудением.

Как выглядит Деми Мур после похудения - смотреть видео:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец растрогал поклонников редким семейным контентом, показав своего 8-летнего сына Лукьяна от первого брака. Артист публично поздравил наследника с днем рождения, отметив начало нового этапа в его жизни.

Также Потап анонсировал возможное возвращение легендарного дуэта "Потап и Настя Каменских" с концертом в 2027 году. Артист заметил, что предложения поступают несмотря на внушительный гонорар, который они требуют для выступления на одной сцене.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Деми Мур

Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Деми Мур новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

14:36Украина
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Последние новости

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

Реклама
14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

Реклама
12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Реклама
09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять