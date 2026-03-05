"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудением

Вы узнаете:
- Деми Мур появилась на красной дорожке Actor Awards
- Как изменилась актриса
Голливудская актриса Деми Мур вызвала оживленные обсуждения в соцсетях, появившись на красной дорожке Actor Awards. Под видео со знаменитостью в TikTok издания People Magazine поклонники выразили обеспокоенность внешним видом актрисы и ее резкими изменениями.
63-летняя Деми Мур вышла в свет в облегающем черном платье с пышной белой юбкой с черными вкраплениями позади. Актриса дополнила образ роскошными украшениями и гладкой прической. Однако поклонники обратили внимание не на наряд звезды и начали обсуждать ее излишнюю худобу.
По видео заметно, что Деми значительно потеряла вес — сквозь кожу актрисы начали проступать кости. Комментаторы считают, что Мур "выглядит как скелет", и призывают ее не поддерживать голливудский тренд на экстремальную худобу.
"Почему никто не ест?"
"Это еще хуже, чем в 90-х"
"Почему селебрити думают, что это выглядит хорошо?"
"Новый тренд, вид скелета"
"Она буквально трясется"
В последнее время в сети заподозрили многих звезд в употреблении препаратов для похудения, из-за которых их фигура становится неестественно худой. Внимание поклонников также привлекли Эмма Стоун и Ариана Гранде, которые начали стремительно сбрасывать вес. Такие нездоровые тренды в Голливуде вызывают обеспокоенность фанатов, которые боятся ухудшения здоровья любимых звезд из-за увлечения экстремальным похудением.
Как выглядит Деми Мур после похудения - смотреть видео:
@people#DemiMoore’s look strikes gold at the #ActorAwards. ? #Landman#ActorAwards2026#SAG♬ Confidence (sped up version) - Ocean Alley
О персоне: Деми Мур
Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).
