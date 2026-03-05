Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

Рютте подчеркнул, что Украина должна оставаться сильной в борьбе.

Возможно ли сокращение поддержки Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

НАТО не будет сокращать поддержку Украины

Это остается важным приоритетом для союзников по Альянсу

Вызовы безопасности сейчас не рассматриваются как взаимоисключающие

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники не будут сокращать поддержку Украины из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По его словам, союзники не рассматривают вызовы безопасности как взаимоисключающие.

Он также добавил, что страны НАТО имеют возможность параллельно реагировать на кризис на Ближнем Востоке и продолжать поддержку Киева.

"Многие лидеры в Европе, США и Канаде говорят, что это должно быть "и, и": убедиться, что как союзники мы поддерживаем то, что делают американцы на Ближнем Востоке... и в то же время убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться сильной в борьбе", - подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО отметил, что поддержка Украины остается важным приоритетом для союзников по Альянсу.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как ситуацияв Иране повлияет на Россию

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что в случае поражения нынешнего режима в Иране Москва может окончательно потерять важного партнера на Ближнем Востоке, что создаст для России дополнительные риски на международной арене.

"Когда американцы победят этот режим, Россия окончательно потеряет своего иранского партнера. Для Москвы перспективы и с этой стороны являются крайне опасными", - подчеркнул он.

Операция США и Израиля - что известно

Как сообщал Главред, НАТО не вовлечено в совместную операцию США и Израиля против Ирана, однако среди стран-членов Альянса преобладает поддержка действий, направленных на сдерживание ядерных и ракетных возможностей этого государства.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается представить себя миротворцем и возможным посредником между Ираном и государствами Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Тегерана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты передали Украине значительное количество боеприпасов бесплатно, тогда как эти запасы могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток.

