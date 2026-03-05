Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Самое большое озеро планеты называют морем. Этот огромный водоем расположен между несколькими странами и уже давно вызывает споры из-за своего статуса.

Крупнейшее озеро планеты на самом деле называют морем / Коллаж Главред, фото: Pexels, Peabody Museum Press

Вы узнаете:

Почему самое большое озеро в мире называют морем

Какие редкие существа обитают в его водах

Почему ученые боятся, что водоем начнет исчезать

На планете насчитываются миллионы озер, но ответ на вопрос о самом большом из них в мире оказывается неожиданным и немного запутанным.

Дело в том, что крупнейшее озеро планеты на самом деле называется морем. Речь идет о Каспийском море, которое является гигантским внутренним водоемом. Он не имеет выхода к океану, но из-за соленой воды и огромных размеров получил свое название. Об этом пишет Discover Wild Life.

Где находится крупнейшее озеро планеты

Каспийское море расположено в Евразии и омывает берега сразу пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

Издание отмечает, что его площадь составляет около 386 400 квадратных километра, что даже больше территории Японии. Самая глубокая точка водоема достигает 1025 метров, а объем воды настолько велик, что в нем сосредоточена примерно треть всех внутренних поверхностных вод Земли.

Уникальная экосистема

Каспийское море является крупнейшим соленым озером на планете. В его пределах находится около 50 островов, а сам водоем считается важным центром биоразнообразия.

Снимок Каспийского моря со спутника NASA / Фото: Wikimedia Commons

В его пределах обитают редкие животные, включая каспийского тюленя, а также несколько видов осетровых рыб. Всего в водах Каспия живут сотни видов рыб и беспозвоночных.

Ученые долго пытались объяснить, как тюлени оказались в замкнутом водоеме. Последние исследования предполагают, что их предки могли попасть сюда через древнюю сеть рек, соединявших регион с Арктикой.

Почему Каспий может уменьшиться

Несмотря на огромные размеры, ученые предупреждают, что Каспийское море может заметно сократиться. Исследователи прогнозируют, что из-за глобального потепления уровень воды будет снижаться.

По расчетам ученых, к 2100 году площадь высохших территорий может превысить размеры Исландии.

Вторым по величине озером на Земле считается озеро Верхнее, расположенное на границе США и Канады. Оно значительно меньше Каспия, но удерживает другой рекорд, являясь крупнейшим пресноводным озером в мире.

