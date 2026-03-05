Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Вы узнаете:
- Почему самое большое озеро в мире называют морем
- Какие редкие существа обитают в его водах
- Почему ученые боятся, что водоем начнет исчезать
На планете насчитываются миллионы озер, но ответ на вопрос о самом большом из них в мире оказывается неожиданным и немного запутанным.
Дело в том, что крупнейшее озеро планеты на самом деле называется морем. Речь идет о Каспийском море, которое является гигантским внутренним водоемом. Он не имеет выхода к океану, но из-за соленой воды и огромных размеров получил свое название. Об этом пишет Discover Wild Life.
Где находится крупнейшее озеро планеты
Каспийское море расположено в Евразии и омывает берега сразу пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.
Издание отмечает, что его площадь составляет около 386 400 квадратных километра, что даже больше территории Японии. Самая глубокая точка водоема достигает 1025 метров, а объем воды настолько велик, что в нем сосредоточена примерно треть всех внутренних поверхностных вод Земли.
Уникальная экосистема
Каспийское море является крупнейшим соленым озером на планете. В его пределах находится около 50 островов, а сам водоем считается важным центром биоразнообразия.
В его пределах обитают редкие животные, включая каспийского тюленя, а также несколько видов осетровых рыб. Всего в водах Каспия живут сотни видов рыб и беспозвоночных.
Ученые долго пытались объяснить, как тюлени оказались в замкнутом водоеме. Последние исследования предполагают, что их предки могли попасть сюда через древнюю сеть рек, соединявших регион с Арктикой.
Почему Каспий может уменьшиться
Несмотря на огромные размеры, ученые предупреждают, что Каспийское море может заметно сократиться. Исследователи прогнозируют, что из-за глобального потепления уровень воды будет снижаться.
По расчетам ученых, к 2100 году площадь высохших территорий может превысить размеры Исландии.
Вторым по величине озером на Земле считается озеро Верхнее, расположенное на границе США и Канады. Оно значительно меньше Каспия, но удерживает другой рекорд, являясь крупнейшим пресноводным озером в мире.
Ранее Главред писал о том, что нашли в озерах и реках возле ЧАЭС. Среди выявленных обитателей водной среды есть виды, которые находятся под охраной как в Украине, так и на международном уровне.
Также сообщалось о том, что один рыбак недавно похвастался настоящей экзотикой: он поймал редкого солнечного окуня. Этот необычный "трофей" был пойман на обычную поплавочную удочку с опарышем всего в десяти метрах от берега.
Вам может быть интересно:
- Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает
- Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак
- Уникальное крошечное озеро, которое является одним из самых глубоких в мире: где находится
Об источнике: DiscoverWildlife
DiscoverWildlife - это онлайн-ресурс, посвященный дикой природе, природоведению, фотографии дикой природы, защите природы, идентификации видов, поездкам, садоводству дикой природы и тому подобное.
Официальный веб-сайт журнала BBC Wildlife - платформы, через которую издается журнал и публикуется дополнительный контент.
Часть издательской компании Immediate Media Company (через структуру издания BBC Wildlife).
Контент ресурса охватывает следующие темы:
- Живые животные (птицы, рептилии, млекопитающие, рыбы, насекомые);
- Растения, грибы, водные растения и тому подобное;
- Советы: как наблюдать за дикой природой, как фотографировать, как выращивать дикие растения, дизайн дикого сада и т. Д;
- Новости природы и экологии;
- Туризм природы / путешествия (маршруты, поездки в дикую природу);
Имеет систему подписки: пользователи могут подписаться на печатную или цифровую версию журнала или контента. discoverwildlife.com
На сайте часто публикуются материалы с фотографиями дикой природы, иллюстрациями, инфографикой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред