Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

Главное из новости:
- Проезд в пригородных маршрутках Житомира дорожает
- Новые тарифы вырастут до 20 гривен
- Перевозчики объясняют повышение, в частности, подорожанием топлива
Проезд в части пригородных автобусов Житомира подорожает с 7 марта: на маршрутах №108, №115, №126 и №128 уже появились объявления о новых тарифах. Пассажиры, которые пользуются транспортом в пределах города, будут платить 20 гривен вместо нынешних 15.
Водители объясняют, что повышение стало неизбежным из-за подорожания топлива, запчастей и расходов на обслуживание транспорта. По словам водителя маршрута №128 Игоря, цена растет впервые за длительное время, иначе перевозчики работали бы в убыток. Об этом пишет Житомир.info.
Водитель автобуса №108 Денис подтверждает, что новые тарифы будут колебаться в пределах 15-25 гривен в зависимости от направления. На маршруте №115 стоимость поездки до Озерного пока останется 28 гривен, однако проезд в пределах города также подорожает до 20 гривен.
"Объявление разместили – теперь стоимость по городу составит 20 гривен. Трудно с такими ценами на топливо. Это не водитель решает, но перевозчики не могут работать в убыток", – добавляет водитель автобуса №126 Василий.
В департаменте регионального развития Житомирской ОГА подтверждают, что около десяти перевозчиков уже подали письма о намерении повысить стоимость проезда. По словам начальника отдела транспорта и связи Валерия Ясинецкого, речь идет примерно о сотне маршрутов.
Он напоминает, что после отмены государственного регулирования тарифов в 2015 году их устанавливают сами перевозчики, а нынешние изменения связаны с ростом стоимости топливно-смазочных материалов. По предварительному анализу, подорожание на отдельных направлениях составит от 2 до 5 гривен.
Напомним, в четверг, 5 марта, в отдельных регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и предусматривают стабилизационные отключения в Днепре и Днепропетровской области.
С 5 марта во Львове Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные мероприятия. Они продлятся до 9 марта.
В мероприятиях по обеспечению безопасности, кроме сотрудников СБУ, будут участвовать и представители нацполиции и НГУ. Действия правоохранителей будут распространяться на весь город.
Главред писал, что погода в Тернопольской области в пятницу, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. Синоптики отмечают, что ночью и утром на дорогах сохранится гололедица. Также возможен слабый туман.
