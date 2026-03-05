В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

Главное из новости:
- Эксампей мог стать названием Кропивницкого
- Город выбирал новое имя из 30 различных вариантов
- Кропивницкий победил после длительных споров
В центре Украины мог появиться город Эксампей — именно такое экзотическое название предлагали для Кропивницкого во время декоммунизации. История переименования оказалась гораздо драматичнее, чем может показаться: за право назвать город соревновались десятки вариантов, от исторических до фантазийных.
Как для Кировограда искали новое имя
Процесс переименования растянулся на годы. В 2000-м город даже проводил собственный референдум, но вопрос так и не сдвинулся с места. Реальные изменения начались только в 2015 году, когда Украина начала масштабную декоммунизацию, пишет Telegraf.
В публичном пространстве появилось около 30 вариантов нового названия. Среди них - Ингульск, Златополь, Степоград, Бугогардовск, Великие Лелеки, Кучмань. На общественных слушаниях список сузили до семи финалистов:
- Ингульск,
- Златополь,
- Эксампей,
- Елисаветград,
- Кропивницкий,
- Казацкий,
- Благомир.
Комитет Верховной Рады сначала поддержал вариант Ингульск - по названию реки Ингул. Но в самом городе идея не нашла поддержки: река находилась в плохом состоянии, а название не вызывало эмоционального отклика.
Часть горожан настаивала на возвращении Елисаветграда, но это название имело явный имперский подтекст. После длительных дискуссий депутаты выбрали Кропивницкий - за это проголосовали 230 народных избранников.
Почему именно Кропивницкий
Город получил имя в честь драматурга Марка Кропивницкого, одного из основателей украинского профессионального театра. Он жил и работал именно здесь, поэтому название имело четкий украинский культурный смысл и не было связано с имперскими или советскими нарративами.
Как называли город раньше
За свою историю Кропивницкий сменил несколько названий - и каждое отражало политическую эпоху:
- Елисаветград / Елисаветград / Лисаветград / Лизавет — с 1784 по 1924 год. Название происходило от крепости святой Елизаветы, но фактически было частью имперской традиции называть города в честь правителей.
- Зиновьевск — 1924–1934, в честь большевистского деятеля Григория Зиновьева.
- Кирово - 1934–1939, в честь Сергея Кирова.
- Кировоград - 1939–2016, советское название, которое и стало объектом декоммунизации.
Эксампей: название, которое могло изменить карту Украины
Среди всех вариантов больше всего выделялся Эксампей - загадочное слово, которое упоминал Геродот. По одной из версий, так называли сакральное место скифов в степях Центральной Украины. Если бы депутаты выбрали именно его, на карте страны появился бы город с уникальной исторической аллюзией.
