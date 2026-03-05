Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

Дарья Пшеничник
5 марта 2026, 18:06
Часть горожан предпочла вернуть название Елисаветград, но это был российский имперский нарратив.
Кропивницкий
Кропивницкий / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

  • Эксампей мог стать названием Кропивницкого
  • Город выбирал новое имя из 30 различных вариантов
  • Кропивницкий победил после длительных споров

видео дня

В центре Украины мог появиться город Эксампей — именно такое экзотическое название предлагали для Кропивницкого во время декоммунизации. История переименования оказалась гораздо драматичнее, чем может показаться: за право назвать город соревновались десятки вариантов, от исторических до фантазийных.

Как для Кировограда искали новое имя

Процесс переименования растянулся на годы. В 2000-м город даже проводил собственный референдум, но вопрос так и не сдвинулся с места. Реальные изменения начались только в 2015 году, когда Украина начала масштабную декоммунизацию, пишет Telegraf.

В публичном пространстве появилось около 30 вариантов нового названия. Среди них - Ингульск, Златополь, Степоград, Бугогардовск, Великие Лелеки, Кучмань. На общественных слушаниях список сузили до семи финалистов:

  • Ингульск,
  • Златополь,
  • Эксампей,
  • Елисаветград,
  • Кропивницкий,
  • Казацкий,
  • Благомир.

Комитет Верховной Рады сначала поддержал вариант Ингульск - по названию реки Ингул. Но в самом городе идея не нашла поддержки: река находилась в плохом состоянии, а название не вызывало эмоционального отклика.

Часть горожан настаивала на возвращении Елисаветграда, но это название имело явный имперский подтекст. После длительных дискуссий депутаты выбрали Кропивницкий - за это проголосовали 230 народных избранников.

Почему именно Кропивницкий

Город получил имя в честь драматурга Марка Кропивницкого, одного из основателей украинского профессионального театра. Он жил и работал именно здесь, поэтому название имело четкий украинский культурный смысл и не было связано с имперскими или советскими нарративами.

Как называли город раньше

За свою историю Кропивницкий сменил несколько названий - и каждое отражало политическую эпоху:

  • Елисаветград / Елисаветград / Лисаветград / Лизавет — с 1784 по 1924 год. Название происходило от крепости святой Елизаветы, но фактически было частью имперской традиции называть города в честь правителей.
  • Зиновьевск — 1924–1934, в честь большевистского деятеля Григория Зиновьева.
  • Кирово - 1934–1939, в честь Сергея Кирова.
  • Кировоград - 1939–2016, советское название, которое и стало объектом декоммунизации.

Эксампей: название, которое могло изменить карту Украины

Среди всех вариантов больше всего выделялся Эксампей - загадочное слово, которое упоминал Геродот. По одной из версий, так называли сакральное место скифов в степях Центральной Украины. Если бы депутаты выбрали именно его, на карте страны появился бы город с уникальной исторической аллюзией.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кропивницкий новости Кропивницкого интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:39Фронт
Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:09Мир
"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

16:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран Запада

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

Реклама
17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

Реклама
16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

15:44

Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта

15:28

Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

14:57

Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

Реклама
14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять