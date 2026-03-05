В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

Часть горожан предпочла вернуть название Елисаветград, но это был российский имперский нарратив.

В центре Украины мог появиться город Эксампей — именно такое экзотическое название предлагали для Кропивницкого во время декоммунизации. История переименования оказалась гораздо драматичнее, чем может показаться: за право назвать город соревновались десятки вариантов, от исторических до фантазийных.

Как для Кировограда искали новое имя

Процесс переименования растянулся на годы. В 2000-м город даже проводил собственный референдум, но вопрос так и не сдвинулся с места. Реальные изменения начались только в 2015 году, когда Украина начала масштабную декоммунизацию, пишет Telegraf.

В публичном пространстве появилось около 30 вариантов нового названия. Среди них - Ингульск, Златополь, Степоград, Бугогардовск, Великие Лелеки, Кучмань. На общественных слушаниях список сузили до семи финалистов:

Ингульск,

Златополь,

Эксампей,

Елисаветград,

Кропивницкий,

Казацкий,

Благомир.

Комитет Верховной Рады сначала поддержал вариант Ингульск - по названию реки Ингул. Но в самом городе идея не нашла поддержки: река находилась в плохом состоянии, а название не вызывало эмоционального отклика.

Часть горожан настаивала на возвращении Елисаветграда, но это название имело явный имперский подтекст. После длительных дискуссий депутаты выбрали Кропивницкий - за это проголосовали 230 народных избранников.

Почему именно Кропивницкий

Город получил имя в честь драматурга Марка Кропивницкого, одного из основателей украинского профессионального театра. Он жил и работал именно здесь, поэтому название имело четкий украинский культурный смысл и не было связано с имперскими или советскими нарративами.

Как называли город раньше

За свою историю Кропивницкий сменил несколько названий - и каждое отражало политическую эпоху:

Елисаветград / Елисаветград / Лисаветград / Лизавет — с 1784 по 1924 год. Название происходило от крепости святой Елизаветы, но фактически было частью имперской традиции называть города в честь правителей.

Зиновьевск — 1924–1934, в честь большевистского деятеля Григория Зиновьева.

Кирово - 1934–1939, в честь Сергея Кирова.

Кировоград - 1939–2016, советское название, которое и стало объектом декоммунизации.

Эксампей: название, которое могло изменить карту Украины

Среди всех вариантов больше всего выделялся Эксампей - загадочное слово, которое упоминал Геродот. По одной из версий, так называли сакральное место скифов в степях Центральной Украины. Если бы депутаты выбрали именно его, на карте страны появился бы город с уникальной исторической аллюзией.

