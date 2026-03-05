Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

О чем идет речь в материале:
- Президент США призвал Зеленского "заключить соглашение"
- Трамп обвинил Зеленского в том, что он является препятствием для завершения войны
- В то же время он высказал мнение, что Путин готов к переговорам
Президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. Глава Белого дома назвал украинского президента "препятствием" для принятия мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью Politico.
Трамп сообщил, что переговоры по войне в Украине продолжаются, и вновь выразил свое разочарование действиями украинского президента Владимира Зеленского.
"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение", – сказал Трамп.
По его мнению, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны и заключению соответствующего соглашения.
На вопрос о том, что мешает Зеленскому договориться о мире, Трамп не стал вдаваться в подробности, но заявил, что украинский лидер не демонстрирует достаточной готовности к переговорному процессу.
"Невозможно представить, что именно он является препятствием. У них (у Украины, - ред.) нет козырей. А теперь у него (у Зеленского, - ред.) их еще меньше", - сказал Трамп.
Когда позиция США по Украине может измениться – мнение эксперта
Как писал Главред, несмотря на осторожный оптимизм украинского руководства относительно возможного приближения завершения войны, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях остается значительно более сложной. Об этом отмечает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Он считает, что существенные изменения станут возможными не ранее осени 2026 года, после выборов в Конгресс США. Тогда, по его прогнозу, может возрасти влияние проукраинских сил в американской политике, что усилит давление на Трампа, будет способствовать введению более жестких санкций против России и увеличению военной поддержки Украины.
"Только тогда, возможно, игра изменится. Но до июня не следует ждать каких-либо изменений. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась, но пока никаких событий, которые могли бы способствовать завершению войны, нет и не предвидится", - резюмирует он.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации в Иране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что ежедневный диалог с США продолжается.
Опросы общественного мнения в России показывают рекордную поддержку мирных переговоров вместо продолжения войны против Украины. Доля сторонников переговоров выросла до 67%, тогда как тех, кто поддерживает продолжение вторжения, осталось 24%, что является самым низким показателем с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.
В России определили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь. Все варианты так или иначе зависят от войны против Украины и от того, насколько успешными для Москвы окажутся боевые действия, отмечают аналитики Института изучения войны.
