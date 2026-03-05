Укр
Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Юрий Берендий
5 марта 2026, 19:33
Дональд Трамп заявил, что считает позиции Украины в переговорах слабыми и убежден, что у президента Владимира Зеленского "нет козырей".
Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

  • Президент США призвал Зеленского "заключить соглашение"
  • Трамп обвинил Зеленского в том, что он является препятствием для завершения войны
  • В то же время он высказал мнение, что Путин готов к переговорам

Президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. Глава Белого дома назвал украинского президента "препятствием" для принятия мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью Politico.

Трамп сообщил, что переговоры по войне в Украине продолжаются, и вновь выразил свое разочарование действиями украинского президента Владимира Зеленского.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение", – сказал Трамп.

По его мнению, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны и заключению соответствующего соглашения.

На вопрос о том, что мешает Зеленскому договориться о мире, Трамп не стал вдаваться в подробности, но заявил, что украинский лидер не демонстрирует достаточной готовности к переговорному процессу.

"Невозможно представить, что именно он является препятствием. У них (у Украины, - ред.) нет козырей. А теперь у него (у Зеленского, - ред.) их еще меньше", - сказал Трамп.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда позиция США по Украине может измениться – мнение эксперта

Как писал Главред, несмотря на осторожный оптимизм украинского руководства относительно возможного приближения завершения войны, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях остается значительно более сложной. Об этом отмечает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он считает, что существенные изменения станут возможными не ранее осени 2026 года, после выборов в Конгресс США. Тогда, по его прогнозу, может возрасти влияние проукраинских сил в американской политике, что усилит давление на Трампа, будет способствовать введению более жестких санкций против России и увеличению военной поддержки Украины.

"Только тогда, возможно, игра изменится. Но до июня не следует ждать каких-либо изменений. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась, но пока никаких событий, которые могли бы способствовать завершению войны, нет и не предвидится", - резюмирует он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации в Иране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что ежедневный диалог с США продолжается.

Опросы общественного мнения в России показывают рекордную поддержку мирных переговоров вместо продолжения войны против Украины. Доля сторонников переговоров выросла до 67%, тогда как тех, кто поддерживает продолжение вторжения, осталось 24%, что является самым низким показателем с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

В России определили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь. Все варианты так или иначе зависят от войны против Украины и от того, насколько успешными для Москвы окажутся боевые действия, отмечают аналитики Института изучения войны.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

