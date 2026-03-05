Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видео

Несмотря на радость от возвращения домой, защитники не забывают о других украинцах, которые находятся в неволе.
Главное:
Защитники, которых удалось вернуть из плена, поговорили с родными со слезами на глазах
Освобожденные из плена военные в первую очередь попросили вернуть других украинцев из неволи
5 марта Украина вернула из плена страны-агрессора России 200 военнослужащих. Некоторые из них уже успели позвонить своим самым близким и поделиться первыми впечатлениями после обмена.
Трогательные видео с украинскими защитниками опубликовал в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Мама, мам, я в Украине", - первые слова одного из украинских военных, который вернулся из российского плена. Он сразу спросил, в порядке ли все его родственники, и не смог сдержать слез, услышав голос самого родного человека.
"Мама, все хорошо, я целый. Живой, здоровый, слабоват немного, но меня откормят, вылечат. Все будет хорошо, все классно. Главное, что я в Украине, я дома", - сказал он.
Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Обмен пленными 5 марта Фото: Владимир Зеленский/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Другой украинский военный, которого удалось вернуть из плена, поблагодарил всех, кто приложил усилия к его возвращению домой, и попросил помочь другим защитникам, которые до сих пор находятся в неволе, вернуться на родину.
"Их также ждут их родители, жены и дети. Все их родные. Нет просто слов больше", - добавил защитник.
Смотрите видео с первыми словами защитников после плена:
Кто вернулся домой 5 марта
Главред писал, что среди тех, кто возвращается домой после долгого времени в российском плену – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы
Среди освобожденных из плена самому старшему военному 59 лет, а самому молодому – 27. 18 возвращенных защитников отметили или еще будут отмечать свой день рождения в марте.