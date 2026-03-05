Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видео

Несмотря на радость от возвращения домой, защитники не забывают о других украинцах, которые находятся в неволе.

Освобожденные из плена защитники впервые за долгое время услышали голоса родных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Защитники, которых удалось вернуть из плена, поговорили с родными со слезами на глазах

Освобожденные из плена военные в первую очередь попросили вернуть других украинцев из неволи

5 марта Украина вернула из плена страны-агрессора России 200 военнослужащих. Некоторые из них уже успели позвонить своим самым близким и поделиться первыми впечатлениями после обмена.

Трогательные видео с украинскими защитниками опубликовал в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мама, мам, я в Украине", - первые слова одного из украинских военных, который вернулся из российского плена. Он сразу спросил, в порядке ли все его родственники, и не смог сдержать слез, услышав голос самого родного человека.

"Мама, все хорошо, я целый. Живой, здоровый, слабоват немного, но меня откормят, вылечат. Все будет хорошо, все классно. Главное, что я в Украине, я дома", - сказал он.

Другой украинский военный, которого удалось вернуть из плена, поблагодарил всех, кто приложил усилия к его возвращению домой, и попросил помочь другим защитникам, которые до сих пор находятся в неволе, вернуться на родину.

"Их также ждут их родители, жены и дети. Все их родные. Нет просто слов больше", - добавил защитник.

Смотрите видео с первыми словами защитников после плена:

Кто вернулся домой 5 марта

Главред писал, что среди тех, кто возвращается домой после долгого времени в российском плену – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы

Среди освобожденных из плена самому старшему военному 59 лет, а самому молодому – 27. 18 возвращенных защитников отметили или еще будут отмечать свой день рождения в марте.

Обмены пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время предыдущего обмена из российского плена вернулся военный Назар Далецкий, которого несколько лет считали погибшим.

Также 5 февраля из российского плена вернулся крымский татарин Руслан Куртмаллаев, который пробыл в неволе почти четыре года. Большую часть плена Руслан провел в одиночной камере, не имея возможности контактировать с побратимами.

Среди защитников, которые тогда вернулись на родину, был и сын Ивана Романа. Он узнал о том, что его сын в Украине после более трех лет российского плена, из сообщения.

О личности: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

