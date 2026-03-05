Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушки

Вы узнаете:
Сингапурский фотограф и модель Чуандо Тан вновь оказался в центре внимания после того, как отметил свой 60-й день рождения. Пользователи сети не могут поверить, что на фотографиях мужчина выглядит почти вдвое моложе.
Чуандо Тан известен в мире моды как успешный фотограф и бывшая модель. Его студия работает с известными артистами и брендами, а сам он стал интернет-сенсацией еще несколько лет назад, когда пользователи впервые обратили внимание на его необычайно молодую внешность. Об этом пишет SCMP.
Поводом для нового всплеска интереса стало 60-летие мужчины. Когда Тан поделился праздничными снимками в Instagram многие поклонники были ошеломлены. На фото он выглядит как человек, которому едва за тридцать.
В комментариях пользователи шутили, что он "нашел эликсир молодости" или "похоже, не стареет вообще".
"В смысле 60? Я пришла поздравлять с 30-летием, если честно", - написала одна из пользовательниц.
Привычки, которые помогают выглядеть моложе
Сам Тан относится к таким реакциям спокойно и говорит, что никаких чудесных секретов у него нет. По его словам, главное придерживаться дисциплины и заботиться о себе. Мужчина регулярно тренируется, старается правильно питаться и уделяет внимание качественному сну.
Фотограф также отмечает, что важную роль играет отношение к жизни. Он считает, что спокойствие, позитивный настрой и баланс между работой и отдыхом помогают сохранять энергию и хорошее самочувствие.
60-летие фотографа, которое удивило людей
3 марта Тан поделился в своем Instagram серией фотографий с празднования. На кадрах он стоит рядом с внедорожником Jeep в слегка расстегнутой рубашке и держит воздушные шары в форме числа 60.
В подписи к публикации Чуандо Тан также поразмышлял о жизни и быстротечности времени.
"Сегодня, в свой 60-й день рождения, я вспоминаю, что время является единственным настоящим богатством. Каждый восход солнца - это наследие, а не гарантия. Я благодарен за то, что все еще стою на этой Земле. Теперь мудрый путь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и сосредотачиваться на том, что вечно", - написал он.
