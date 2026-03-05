Укр
Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушки

Константин Пономарев
5 марта 2026, 17:06
60-летний фотограф из Сингапура поразил людей своим внешним видом. Многие признаются, что на фотографиях он выглядит почти вдвое моложе.
Мужчина отметил свой 60-й день рождения
Мужчина отметил свой 60-й день рождения / фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Вы узнаете:

  • Почему никто не верит, что мужчине уже 60 лет
  • Что мужчина говорит о своем секрете молодости
  • Что поразило всех на новых фотографиях

Сингапурский фотограф и модель Чуандо Тан вновь оказался в центре внимания после того, как отметил свой 60-й день рождения. Пользователи сети не могут поверить, что на фотографиях мужчина выглядит почти вдвое моложе.

Чуандо Тан известен в мире моды как успешный фотограф и бывшая модель. Его студия работает с известными артистами и брендами, а сам он стал интернет-сенсацией еще несколько лет назад, когда пользователи впервые обратили внимание на его необычайно молодую внешность. Об этом пишет SCMP.

Поводом для нового всплеска интереса стало 60-летие мужчины. Когда Тан поделился праздничными снимками в Instagram многие поклонники были ошеломлены. На фото он выглядит как человек, которому едва за тридцать.

В комментариях пользователи шутили, что он "нашел эликсир молодости" или "похоже, не стареет вообще".

"В смысле 60? Я пришла поздравлять с 30-летием, если честно", - написала одна из пользовательниц.

Привычки, которые помогают выглядеть моложе

Сам Тан относится к таким реакциям спокойно и говорит, что никаких чудесных секретов у него нет. По его словам, главное придерживаться дисциплины и заботиться о себе. Мужчина регулярно тренируется, старается правильно питаться и уделяет внимание качественному сну.

Модель Чуандо Тан отпраздновал свои 60 лет
Модель Чуандо Тан отпраздновал свои 60 лет / Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Фотограф также отмечает, что важную роль играет отношение к жизни. Он считает, что спокойствие, позитивный настрой и баланс между работой и отдыхом помогают сохранять энергию и хорошее самочувствие.

60-летие фотографа, которое удивило людей

3 марта Тан поделился в своем Instagram серией фотографий с празднования. На кадрах он стоит рядом с внедорожником Jeep в слегка расстегнутой рубашке и держит воздушные шары в форме числа 60.

В подписи к публикации Чуандо Тан также поразмышлял о жизни и быстротечности времени.

"Сегодня, в свой 60-й день рождения, я вспоминаю, что время является единственным настоящим богатством. Каждый восход солнца - это наследие, а не гарантия. Я благодарен за то, что все еще стою на этой Земле. Теперь мудрый путь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и сосредотачиваться на том, что вечно", - написал он.

Смотрите в видео о том, как проходят тренировки 60-летнего мужчины:

Ранее Главред писал о том, что 93-летняя женщина раскрыла свою формулу долголетия. Пожилая американка рассказала о ежедневных привычках, которые помогают ей сохранять энергию и радость.

Также сообщалось о том, что 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия. Несмотря на возраст, женщина по-прежнему работает шесть дней в неделю и признается, что не представляет себе жизнь без дела.

О источнике: South China Morning Post

South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть здоровье Instagram пенсия интересные новости
