Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

Константин Пономарев
5 марта 2026, 14:25
70-летняя женщина обратилась к врачам из-за странного поведения собаки. Обследование выявило рак на ранней стадии и позволило вовремя провести операцию.
Собака спасла жизнь своей хозяйке
Собака спасла жизнь своей хозяйке / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Почему собака снова и снова нюхала дыхание хозяйки
  • Что обнаружили врачи после неожиданной проверки

70-летняя Коллин Фергюсон уверена, что обязана жизнью своей немецкой овчарке по кличке Инка. Собака начала странно себя вести и постоянно пыталась понюхать дыхание хозяйки и буквально "прилипала" к ее лицу. Это настойчивое поведение заставило женщину обратиться к врачам, и в итоге обследование выявило опухоль в легком на ранней стадии.

Коллин из Хедхорна в английском графстве Кент сначала не придала значения странностям. Однако двухлетняя собака продолжала снова и снова тянуться к ее рту, будто пытаясь что-то обнаружить. Об этом пишет Mirror.

видео дня

"Она просто прилипала к моему рту. Смотрела на мои губы и не отходила, пока я не выдохну. Когда я выдыхала, она будто делала вывод и уходила", - рассказала женщина.

Никаких симптомов

Сначала Коллин решила, что речь может идти о проблемах с зубами или о реакции на ее непереносимость глютена. Британка прошла первичные обследования, но анализы ничего не показали.

Тем не менее Инка продолжала вести себя так же настойчиво. Спустя несколько месяцев женщина решила пройти полное медицинское обследование.

Результат оказался шокирующим. Врачи обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа в левом легком. Позже диагноз подтвердился, у женщины нашли рак первой стадии.

"Я была потрясена. Я никогда не курила и даже преподавала биологию, выступая против курения. Я совершенно не ожидала такого диагноза", - говорила британка.

Ранняя диагностика спасла жизнь

К счастью, болезнь обнаружили очень рано. В июне 2015 года женщине провели операцию по удалению опухоли, и дополнительное лечение не потребовалось.

Хирург, по словам Коллин, тогда сказал ей фразу, которую она никогда не забудет.

"Мы почти никогда не диагностируем рак на первой стадии. Ваша собака спасла вам жизнь", - заявил он.

Необычное поведение собаки помогло женщине обнаружить рак
Необычное поведение собаки помогло женщине обнаружить рак / Фото: SWNS

Спустя более десяти лет женщина чувствует себя хорошо. Коллин оставила преподавание и решила заняться писательством и получить степень магистра по творческому письму.

Британка уверена, что если бы она проигнорировала поведение питомца, то болезнь могли бы обнаружить слишком поздно.

Инке сейчас 13 лет. Она была обучена как собака-помощник и остается рядом с хозяйкой каждый день.

Ранее Главред писал о том, что собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку. Животное отличалось необычно большими ушами. Все ожидали, что со временем они станут пропорциональными, но ничего не изменилось

Также сообщалось о том, что девушка сделала ДНК-тест своей собаке и была сильно удивлена результатом. Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у домашнего животного с совершенно несоответствующим внешним видом.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки животные домашние животные больница интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

14:36Украина
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Последние новости

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

Реклама
14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

Реклама
12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Реклама
09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять