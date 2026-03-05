Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

70-летняя женщина обратилась к врачам из-за странного поведения собаки. Обследование выявило рак на ранней стадии и позволило вовремя провести операцию.

Собака спасла жизнь своей хозяйке / Коллаж Главред, фото: SWNS

70-летняя Коллин Фергюсон уверена, что обязана жизнью своей немецкой овчарке по кличке Инка. Собака начала странно себя вести и постоянно пыталась понюхать дыхание хозяйки и буквально "прилипала" к ее лицу. Это настойчивое поведение заставило женщину обратиться к врачам, и в итоге обследование выявило опухоль в легком на ранней стадии.

Коллин из Хедхорна в английском графстве Кент сначала не придала значения странностям. Однако двухлетняя собака продолжала снова и снова тянуться к ее рту, будто пытаясь что-то обнаружить. Об этом пишет Mirror.

"Она просто прилипала к моему рту. Смотрела на мои губы и не отходила, пока я не выдохну. Когда я выдыхала, она будто делала вывод и уходила", - рассказала женщина.

Никаких симптомов

Сначала Коллин решила, что речь может идти о проблемах с зубами или о реакции на ее непереносимость глютена. Британка прошла первичные обследования, но анализы ничего не показали.

Тем не менее Инка продолжала вести себя так же настойчиво. Спустя несколько месяцев женщина решила пройти полное медицинское обследование.

Результат оказался шокирующим. Врачи обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа в левом легком. Позже диагноз подтвердился, у женщины нашли рак первой стадии.

"Я была потрясена. Я никогда не курила и даже преподавала биологию, выступая против курения. Я совершенно не ожидала такого диагноза", - говорила британка.

Ранняя диагностика спасла жизнь

К счастью, болезнь обнаружили очень рано. В июне 2015 года женщине провели операцию по удалению опухоли, и дополнительное лечение не потребовалось.

Хирург, по словам Коллин, тогда сказал ей фразу, которую она никогда не забудет.

"Мы почти никогда не диагностируем рак на первой стадии. Ваша собака спасла вам жизнь", - заявил он.

Необычное поведение собаки помогло женщине обнаружить рак / Фото: SWNS

Спустя более десяти лет женщина чувствует себя хорошо. Коллин оставила преподавание и решила заняться писательством и получить степень магистра по творческому письму.

Британка уверена, что если бы она проигнорировала поведение питомца, то болезнь могли бы обнаружить слишком поздно.

Инке сейчас 13 лет. Она была обучена как собака-помощник и остается рядом с хозяйкой каждый день.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

