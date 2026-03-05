Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

Опытный огородник советует замачивать семена перед проращиванием в растворе с добавлением одного дешевого аптечного препарата.

Что делать, чтобы взошли почти все семена / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Как подготовить семена к посеву

Как отсеять пустые зерна

Весенний сезон огородничества стартует с советом, который может существенно повысить урожайность. Опытный автор YouTube-канала "Корисне TV" поделился простым, но эффективным способом подготовить семена так, чтобы получить почти 100% всхожесть.

Что предлагает огородник

По его словам, перед посевом стоит замочить семена в растворе с добавлением 3% перекиси водорода, пишет ТСН. Это доступное аптечное средство, которое:

обеззараживает оболочку семян;

размягчает ее, ускоряя прорастание;

помогает отсеять пустые семена.

В видео он демонстрирует простой алгоритм:

Налить в стакан 100 мл теплой воды. Добавить 1 чайную ложку перекиси водорода. Перемешать и погрузить семена минимум на два часа.

Как понять, какие семена стоит высевать

Во время замачивания происходит естественная сортировка:

полноценные семена тонут - они впитают воду, оболочка станет мягче, и такие зерна дадут быстрые всходы;

пустые семена плавают — их лучше отбраковать, ведь они не прорастут.

Огородник подчеркивает, что семена, которые опустились на дно, после такой обработки будут не только продезинфицированы, но и максимально готовы к активному росту.

Почему метод работает

Перекись водорода действует как легкий окислитель: она разрушает патогены на поверхности семени и помогает воде быстрее проникнуть внутрь. Это создает условия для дружных и ранних всходов, что особенно важно в начале сезона.

Смотрите видео о том, как правильно замочить семена в перекиси водорода:

