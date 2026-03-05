Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

Дарья Пшеничник
5 марта 2026, 12:59
Опытный огородник советует замачивать семена перед проращиванием в растворе с добавлением одного дешевого аптечного препарата.
Семена
Что делать, чтобы взошли почти все семена / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Как подготовить семена к посеву
  • Как отсеять пустые зерна

видео дня

Весенний сезон огородничества стартует с советом, который может существенно повысить урожайность. Опытный автор YouTube-канала "Корисне TV" поделился простым, но эффективным способом подготовить семена так, чтобы получить почти 100% всхожесть.

Что предлагает огородник

По его словам, перед посевом стоит замочить семена в растворе с добавлением 3% перекиси водорода, пишет ТСН. Это доступное аптечное средство, которое:

  • обеззараживает оболочку семян;
  • размягчает ее, ускоряя прорастание;
  • помогает отсеять пустые семена.

В видео он демонстрирует простой алгоритм:

  1. Налить в стакан 100 мл теплой воды.
  2. Добавить 1 чайную ложку перекиси водорода.
  3. Перемешать и погрузить семена минимум на два часа.

Как понять, какие семена стоит высевать

Во время замачивания происходит естественная сортировка:

  • полноценные семена тонут - они впитают воду, оболочка станет мягче, и такие зерна дадут быстрые всходы;
  • пустые семена плавают — их лучше отбраковать, ведь они не прорастут.

Огородник подчеркивает, что семена, которые опустились на дно, после такой обработки будут не только продезинфицированы, но и максимально готовы к активному росту.

Почему метод работает

Перекись водорода действует как легкий окислитель: она разрушает патогены на поверхности семени и помогает воде быстрее проникнуть внутрь. Это создает условия для дружных и ранних всходов, что особенно важно в начале сезона.

Смотрите видео о том, как правильно замочить семена в перекиси водорода:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

14:36Украина
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Последние новости

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

Реклама
14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

Реклама
12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Реклама
09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять