В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

Стоимость одного из базовых продуктов, который часто покупают украинцы, снизилась.

https://glavred.info/ukraine/v-pervye-dni-vesny-v-ukraine-podeshevel-populyarnyy-produkt-kakaya-cena-teper-10746251.html Ссылка скопирована

Как в Украине переписали цены на морковь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

В Украине дешевеет морковь

Цены на морковь могут снижаться и в дальнейшем

На этой неделе в Украине снизились цены на морковь. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, это произошло из-за начала активной продажи запасов овощей из хранилищ.

Сегодня, 5 марта, украинские фермеры отгружают морковь по 8-14 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции. Это в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

видео дня

"По словам производителей, негативное влияние на цены оказывает увеличение предложения моркови среднего и низкого качества на рынке. В начале весны 2026 года качество этих овощей в хранилищах сильно ухудшилось, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы. В то же время игроки рынка отмечают, что владельцы качественной моркови, у которых нет проблем с хранением, предпочитают приостановить продажи", - отметили аналитики.

Как изменились цены на морковь за год Сегодня цены на морковь в Украине на 64% ниже, чем в начале марта 2025 года. При этом участники рынка не исключают, что популярный среди украинцев овощ может подешеветь еще больше.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

В Украине могут вырасти цены на продукты и товары - экономист назвал причину

Главред писал, что по словам кандидата экономических наук Максима Будяева, обязательства Украины перед Международным валютным фондом ввести НДС для ФЛП может привести к повышению цен на товары и услуги для потребителей.

Более того, повышение налогов негативно повлияет как на потребителей, так и на конкурентоспособность бизнеса из-за возможного повышения цен для покрытия дополнительных расходов.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на овощи борщевого набора в Украине сейчас в 2-3 раза ниже, чем в прошлом году. Причиной такого обвала стало не избыточное производство, а сокращение спроса на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что ситуация с ценами на мясо в Украине четыре года подряд находится под влиянием развязанной Россией полномасштабной войны и ее последствий.

Недавно в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

Больше новостей:

Об источнике: EastFruit EastFruit – это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред