США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

Дарья Пшеничник
5 марта 2026, 10:42
Трамп традиционно раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за поставки оружия Украине.
В Белом доме назвали решение Байдена передать оружие Украине "неразумным" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новостей:

  • Трамп обвиняет Байдена в "неразумной" передаче оружия Украине
  • В то же время Белый дом уверяет, что американского вооружения более чем достаточно

В США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп вновь резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя пост Трампа в Truth Social.

Основные заявления Белого дома

Левитт подчеркнула, что Соединенные Штаты обладают "более чем достаточными" запасами боеприпасов, амуниции и вооружения. По ее словам, эти ресурсы позволяют не только успешно выполнять текущие военные задачи, но и "пойти гораздо дальше".

Она также процитировала пост Трампа, в котором тот назвал "неразумным" решение Байдена передать Украине значительную часть американского вооружения.

"У нас есть запасы оружия в местах, о которых многие люди в этом мире даже не знают. Однако президент в этом посте указывал, что, к сожалению, в течение четырех лет в Белом доме был очень глупый и некомпетентный лидер, который отдал много нашего лучшего вооружения даром, бесплатно, другой стране, очень отдаленной, под названием Украина", — сказала Левитт.

Фрагмент ее выступления распространил в X спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев.

Что писал Трамп

4 марта Трамп в Truth Social снова обвинил Байдена в "расточительстве" и чрезмерной поддержке Украины.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов - и, хотя он отдал так много чрезвычайно дорогого оружия (БЕСПЛАТНО!), он не позаботился его заменить", - написал он.

Заявления во время встречи с канцлером Германии

Во время переговоров с Фридрихом Мерцем 3 марта Трамп повторил тезис о том, что США имеют "огромное количество боеприпасов" и высокотехнологичное вооружение. В то же время он снова упрекнул администрацию Байдена за передачу Украине значительной части этих запасов.

"У нас есть огромное количество боеприпасов. У нас есть высококлассное вооружение; многое было неразумно отдано Байденом, очень неразумно и бесплатно. И я всей душой за Украину, но они отдали очень много. Как вы знаете, когда я даю боеприпасы, за них платят все", - заявил Трамп.

Военная помощь Украине - оценка эксперта

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут истребители МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

О персоне: Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) — американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. До назначения на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

