Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторга

Оригинальный рецепт вкусных и нежных рулетиков.

Славинкен - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Славинкен — это котлеты из смеси говяжьего и свиного мяса, сформированные в длинные рулетики и завернутые в ломтики бекона. Такие котлеты готовятся на сковороде или же в духовке, а изюминка в этом блюде – румяный бекон.

Кстати, обязательно хорошо отбейте фарш, сообщает Главред со ссылкой на kuchnia.mojegotowanie.

Славинкен - рецепт

Ингредиенты:

800 г рубленой свинины и говядины

10 тонких ломтиков копченого бекона

2 столовые ложки панировочных сухарей

1/3 стакана молока

1 пшеничная булочка

соль по вкусу

свежемолотый перец по вкусу

1 чайная ложка мускатного ореха

2 столовые ложки сливочного или растительного масла для жарки

Разломите хлеб, залейте его молоком и оставьте на несколько минут.

В миске смешайте мясо, хлеб, панировочные сухари, соль, перец и мускатный орех.

Хорошо вымешайте и отбейте фарш, разделите на 10 частей и сформируйте длинные котлеты.

Каждую котлеты оберните беконом.

Обжарьте рулетики на растительном масле на среднем огне со всех сторон до румяной корочки, можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl kuchnia.mojegotowanie.pl – это польский кулинарный сайт. На нем можно найти: рецепты разных блюд, домашнюю и праздничную кухню, советы по приготовлению пищи. Название переводится примерно как "Кухня моего приготовления".

