"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

Украинские специалисты помогут партнерам в борьбе за защиту неба.

https://glavred.info/ukraine/my-gotovy-ukraina-pomozhet-stranam-blizhnego-vostoka-v-borbe-protiv-irana-10746086.html Ссылка скопирована

Украина координирует свои действия с партнерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

Украина готова помочь странам, страдающим от атак Ирана

Варианты поддержки украинские чиновники уже рассматривают

Помощь партнерам не должна ослабить защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он заявил, что Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и Соединенных Штатах, так и со странами – соседями Ирана.

Киев готов помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры уже обращаются к Украине по этому поводу. Поэтому Зеленский дал чиновникам соответствующее поручение.

видео дня

"Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что украинские военные обладают необходимыми возможностями. Поэтому украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются.

"Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе. Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами", - подытожил украинский лидер.

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями.

Эти стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине

Позиция Украины по ударам по Ирану - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Зеленский объявил о готовности Украины отправить своих военных на Ближний Восток для защиты мирных от иранских ракет и дронов.

Накануне стало известно, что Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам.

Ранее также сообщалось, что в американском Сенате неоднозначно высказались о возможном влиянии операции США против Ирана на поддержку Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред