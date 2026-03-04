Укр
Читать на украинском
"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

Анна Косик
4 марта 2026, 21:05
Украинские специалисты помогут партнерам в борьбе за защиту неба.
Зеленский, шахед
Украина координирует свои действия с партнерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • Украина готова помочь странам, страдающим от атак Ирана
  • Варианты поддержки украинские чиновники уже рассматривают
  • Помощь партнерам не должна ослабить защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он заявил, что Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и Соединенных Штатах, так и со странами – соседями Ирана.

Киев готов помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры уже обращаются к Украине по этому поводу. Поэтому Зеленский дал чиновникам соответствующее поручение.

видео дня

"Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что украинские военные обладают необходимыми возможностями. Поэтому украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются.

"Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе. Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами", - подытожил украинский лидер.

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями.

Эти стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине

Позиция Украины по ударам по Ирану - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Зеленский объявил о готовности Украины отправить своих военных на Ближний Восток для защиты мирных от иранских ракет и дронов.

Накануне стало известно, что Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам.

Ранее также сообщалось, что в американском Сенате неоднозначно высказались о возможном влиянии операции США против Ирана на поддержку Украины.

Иран Владимир Зеленский новости Ирана Дрон Shahed-136 Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:17Синоптик
"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

21:05Украина
Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

20:20Энергетика
Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

