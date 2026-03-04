"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

Что сказал Зеленский:
- Украина готова помочь странам, страдающим от атак Ирана
- Варианты поддержки украинские чиновники уже рассматривают
- Помощь партнерам не должна ослабить защиту Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он заявил, что Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и Соединенных Штатах, так и со странами – соседями Ирана.
Киев готов помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры уже обращаются к Украине по этому поводу. Поэтому Зеленский дал чиновникам соответствующее поручение.
"Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине", - рассказал глава государства.
Президент добавил, что украинские военные обладают необходимыми возможностями. Поэтому украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются.
"Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе. Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами", - подытожил украинский лидер.
Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков
Главред писал, что по данным аналитиков ISW, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями.
Эти стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине
Позиция Украины по ударам по Ирану - что известно
Напомним, Главред писал, что президент Зеленский объявил о готовности Украины отправить своих военных на Ближний Восток для защиты мирных от иранских ракет и дронов.
Накануне стало известно, что Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам.
Ранее также сообщалось, что в американском Сенате неоднозначно высказались о возможном влиянии операции США против Ирана на поддержку Украины.
