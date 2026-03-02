Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

Реакция Кремля на события в Иране указывает на ограниченные возможности РФ и ее зацикленность на войне против Украины и переговорах с США, указали в ISW.

В ISW раскрыли реальную позицию Кремля по событиям в Иране

После начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Отмечается, что 1 марта российский диктатор и военный преступник Владимир Путин направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи, членов его семьи и других иранских чиновников в результате ударов США и Израиля.

"Путин осудил эти смерти как "убийство", совершенное в "циничном нарушении" "человеческой морали и международного права", но не упомянул о США или Израиле. Путин заявил, что Россия запомнит Хаменеи как "выдающегося государственного деятеля", который поднял российско-иранские отношения до уровня стратегического партнерства", — цитируют заявление президента РФ в ISW.

Кроме того, Министерство иностранных дел России также выступило с осуждением ликвидации руководства иранского режима, обвинив Вашингтон и Тель-Авив в нарушении международного права и принципов межгосударственных отношений.

Аналитики обращают внимание, что российский МИД повторил призывы к прекращению боевых действий и возвращению к дипломатии, а также заявил о беспокойстве из-за жертв среди гражданских в странах Персидского залива, повреждения инфраструктуры и возможных перебоев судоходства в Ормузском проливе.

Как указали в Институте изучения войны, 1 марта Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мохаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, а также главой МИД Китая Ван И. Во время этих контактов он вновь раскритиковал удары по Ирану. Лавров и Ван И предложили координировать усилия через Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ и другие международные структуры для стабилизации ситуации.

Другие российские чиновники, в частности постпред при ООН Василий Небензя, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и посол в Израиле Анатолий Викторов, также выступили с подобными заявлениями и призывами к возобновлению диалога.

"Стандартные ответы России продолжают подчеркивать ограниченность ее возможностей поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными действиями в Украине и желанием добиться уступок от США, не жертвуя своими целями в Украине", - резюмируют аналитики.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину - мнение журналиста

Как писал Главред, длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня, из-за чего война России против Украины рискует отойти на второй план. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что в настоящее время ведущие мировые СМИ сосредотачивают основное внимание именно на событиях на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на восприятие ситуации международной аудиторией. По его мнению, наибольший резонанс на Западе вызывают те события, которые имеют прямое влияние на повседневную жизнь людей или их экономические интересы.

"Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

Между тем иранские государственные СМИ заявили, что верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи, который возглавлял страну почти четыре десятилетия, погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем по объектам иранского режима.

