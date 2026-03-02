РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

Кратко:
- РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог
- Под удар попало промышленное предприятие
- Пожарные ликвидируют последствия обстрела
В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", -сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Перед этим глава Совета обороны города Александр Вилкул предупреждал о массированном дроновом ударе. В тот момент в направлении Кривого Рога летели еще минимум 5 дронов.
Утром Ганжа сообщил, что ночью защитники неба из ПВК "Восток" уничтожили шесть вражеских БПЛА над Днепропетровщиной.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, 27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.
в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".
Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.
Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.
Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели
Россияне готовят новые атаки по инфраструктуре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре", – сказал он в вечернем видеообращении 1 марта.
Президент отметил, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа и служба защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
