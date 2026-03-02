РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

Шесть БПЛА были сбиты над Днепропетровщиной во время атаки.

В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог

Под удар попало промышленное предприятие

Пожарные ликвидируют последствия обстрела

В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", -сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Перед этим глава Совета обороны города Александр Вилкул предупреждал о массированном дроновом ударе. В тот момент в направлении Кривого Рога летели еще минимум 5 дронов.

Утром Ганжа сообщил, что ночью защитники неба из ПВК "Восток" уничтожили шесть вражеских БПЛА над Днепропетровщиной.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Кроме того, под ударом оказалась и Полтавская область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. Поэтому без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.

Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Россияне готовят новые атаки по инфраструктуре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре", – сказал он в вечернем видеообращении 1 марта.

Президент отметил, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа и служба защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

