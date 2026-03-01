Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Невмешательство РФ в события на Ближнем Востоке бьет по ее престижу, но дает Путину идеальный инструмент для манипуляций.

События в Иране сыграли на руку пропаганде Путина / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Кремль использует атаку США на Иран для оправдания войны в Украине

Вторжение в Украину для РФ было якобы превентивным шагом для избежания судьбы Ирана

Медведев и Лукьянов высказались о бесполезности дипломатии с Трампом

Невмешательство России в события на Ближнем Востоке бьет по ее репутации мирового игрока, но в то же время открывает перед Кремлем новые политические возможности. Москва планирует использовать ситуацию в Иране как главный аргумент для оправдания своей агрессии против Украины. Об этом пишет издание Politico.

По словам российского политолога Владимира Пастухова, события в Тегеране станут для лидера РФ идеальным инструментом пропаганды. Путин будет использовать атаку США на Иран как подтверждение своей тезиса о том, что война в Украине была "превентивной мерой" против западной агрессии.

"Тем, кто сомневается, он покажет на события в Тегеране и скажет: "Такое могло случиться и с нами", - отметил он.

Как отметили в издании, этот нарратив позволит Кремлю продвигать идею, что Россия якобы защищается от судьбы, которая постигла Иран, даже если мирные переговоры о войне в Украине при посредничестве США потерпят крах.

Российское руководство уже начало информационную подготовку. Одним из первых на операцию США отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В соцсети X он иронично назвал Дональда Трампа "миротворцем", заявив, что переговоры с Ираном были лишь "прикрытием".

Советник Кремля по внешней политике Федор Лукьянов заявил, что события в Иране окончательно доказывают, что дипломатия с администрацией Трампа является "просто бесполезной".

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как повлияет ситуация в Иране на Украину - мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Liga.net рассказал, что обострение вокруг Ирана может повлиять на Украину из-за возможного сокращения объемов американской военной помощи.

По его словам, США придется восстанавливать запасы вооружения, использованного во время ударов по Ирану, что может временно уменьшить возможности для экспорта. В то же время Климкин отметил, что критических изменений в поставках оружия Украине не ожидается, ведь большинство средств, примененных против Ирана, не входят в основной список вооружения для Киева.

Негативным фактором эксперт называет также переключение внимания Вашингтона на Ближний Восток, что может дать России возможность повысить уровень эскалации.

Атаки по Ирану - последние новости

Как сообщал Главред, 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр обороны Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов США на Ближнем Востоке. В Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы, а в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Также 28 февраля стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб – его тело извлекли из руин дворца, сообщают Reuters и Times of Israel со ссылкой на израильскую разведку. Эту информацию подтвердил и посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

