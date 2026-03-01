Укр
Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

Марина Иваненко
1 марта 2026, 20:04
Базовый гардероб — это фундамент, который экономит время и деньги. Какие вещи должны быть в шкафу, чтобы создавать десятки стильных комбинаций без лишних покупок.
Что должно быть в базовом гардеробе
Что должно быть в базовом гардеробе / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое базовый гардероб
  • Как сформировать универсальный гардероб

Знакомо ли вам чувство, когда шкаф переполнен, а надеть нечего? Чаще всего проблема не в количестве вещей, а в отсутствии продуманной основы.

Стилисты убеждены: правильно собранный базовый гардероб — это половина успеха. Это своеобразный конструктор, в котором каждая вещь сочетается с другой, позволяя создавать десятки образов без лишних усилий. Главред поможет разобраться в том, как собрать универсальный гардероб.

Что такое базовый гардероб

База — это набор лаконичных, универсальных вещей нейтральных цветов, которые не выходят из моды.

Главное преимущество — функциональность:

  • быстрая утренняя сборы;
  • легкое комбинирование;
  • меньше импульсивных покупок;
  • больше цельных образов.

Вещи, которые формируют основу

1. Верхняя одежда

Бежевый тренч или классическое пальто прямого кроя. Они добавляют структурности как деловым, так и повседневным образам.

2. Белая рубашка и базовые футболки

Качественная рубашка свободного кроя — универсальный вариант для офиса и casual-стиля. Добавьте несколько однотонных футболок из плотного хлопка.

3. Джинсы и классические брюки

Прямые джинсы без лишнего декора и брюки-палаццо или чиносы. Главное — идеальная посадка.

4. Трикотаж

Гольф, джемпер или кардиган в нейтральных оттенках: серый, молочный, кемел, темно-синий.

5. Пиджак (блейзер)

Структурированный блейзер мгновенно делает образ более собранным и стильным.

Видео о том, как правильно выбрать базовый гардероб, можно посмотреть здесь:

Как выбирать базу правильно

Качество превыше количества.

Выбирайте износостойкие ткани: хлопок, шерсть, лен, шелк.

Нейтральная палитра.

Черный, белый, серый, бежевый, темно-синий — цвета, которые легко сочетаются между собой.

Актуальный крой.

Современная база — это правильная длина, продуманный силуэт и умеренный оверсайз.

Почему выгодно иметь качественный базовый гардероб

Инвестиция в базовые вещи — стратегическое решение. Вместо сезонных трендов вы получаете вещи, которые будут служить годами.

Аксессуары, яркая обувь или украшения легко меняют настроение образа, оставляя фундамент неизменным.

Стиль — это не количество покупок, а продуманная система. Начните с базы — и создавать ежедневные образы станет значительно проще.

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

