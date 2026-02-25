Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 февраля.

Курс валют на 26 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На четверг, 26 февраля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар ослабил свои позиции, а евро и злотый остались без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 26 февраля

Отмечается, что на четверг официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,24 гривен за доллар. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению со средой, 25 февраля.

Курс евро на 26 февраля

В то же время курс евро не изменил свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,96 гривен, без изменений по сравнению с предыдущим днем, 25 февраля.

Курс злотого на 26 февраля

Польский злотый также не претерпел колебаний. По данным НБУ, официальный курс злотого на 26 февраля составляет 12,07 гривны за злотый, что соответствует показателям среды, 25 февраля.

Почему курс доллара может вырасти - мнение эксперта

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ говорил, что международная помощь влияет на курс доллара в Украине.

По его словам, задержки финансирования могут подтолкнуть курс до 47 гривен за доллар.

"Но ситуация может измениться, если война в Украине закончится осенью, или же все произойдет наоборот и конфликт обострится летом", - отметил он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на среду, 25 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Одновременно снизились в цене доллар США, евро и злотый.

Напомним, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривна либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне.

Кроме того, экономист Александр Хмелевский заявлял, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и наблюдает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

