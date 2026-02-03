Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

Гривна демонстрирует неожиданные изменения, которые могут повлиять на финансовый рынок в ближайшие дни.

https://glavred.info/economics/dollar-na-raspute-kak-mozhet-izmenitsya-kurs-v-blizhayshee-vremya-prognoz-bankira-10737746.html Ссылка скопирована

Нацбанк активизирует свои шаги, чтобы повлиять на ситуацию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему доллар на мировых рынках немного слабеет

Как действия НБУ влияют на курс и интервенции на рынке

Что означает снижение ставки для иностранных инвесторов и экспортеров

Доллар на мировых рынках находится под давлением, что влияет и на валютный курс в Украине. Из-за этого гривна в ближайшее время может немного укрепиться или оставаться в узком диапазоне, сообщила УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

"Поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривна либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне. Если не произойдет крупных событий, например, проблем с энергоснабжением, ближайший период, скорее всего, будет стабильным или с умеренным укреплением гривны", – сказала эксперт. видео дня

Влияние учетной ставки на курс и кредиты

Она отметила, что снижение учетной ставки НБУ до 15% делает кредиты дешевле и поддерживает экономическую активность, но в то же время гривневые инструменты становятся менее привлекательными для иностранных инвесторов, что может немного давить на курс.

"Впрочем, в украинских реалиях этот эффект часто компенсируется другими факторами: интервенциями НБУ, регулярной международной помощью и тем, как экспортеры продают валюту", – добавила Золотько.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара и динамика колебаний

Официальный курс доллара на 3 февраля составлял 42,81 грн за доллар, что на 32 копейки меньше, чем в прошлый понедельник, и на 60 копеек меньше, чем две недели назад. Суточные колебания были незначительными – максимум 18 копеек.

"Нацбанк на прошлой неделе тоже работал на рынке. Его продажи валюты составили около $859,5 млн, что примерно на 19% меньше, чем неделей ранее. Меньше интервенций часто означает, что давления на курс было не так много и регулятор не должен был так активно "подправлять" ситуацию", – пояснила банкирша.

Курс валют в феврале – прогноз эксперта

Экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что в феврале курс гривны к иностранным валютам будет оставаться относительно стабильным. По его оценкам, доллар будет колебаться в пределах 42,5–43,5 грн, а евро – 50–52,5 грн.

"На данный момент Национальный банк имеет достаточные резервы для поддержания стабильного курса гривны", – подчеркнул Хмелевский, отметив, что фундаментальные показатели и резервы позволяют избежать резких колебаний.

Курс валют – последние новости

Как сообщал Главред, на среду, 4 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро стали дороже. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Кроме того, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявлял, что гривна сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке в феврале главное внимание может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

Читайте также:

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский – независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред