Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкой

Эксперт рассказал, какие натуральные средства стимулируют развитие корней и защищают рассаду от болезней.

https://glavred.info/sad-ogorod/rassada-bolshe-ne-vytyagivaetsya-domashniy-kokteyl-sdelaet-ee-tolstoy-i-krepkoy-10737761.html Ссылка скопирована

как остановить вытягивание рассады и укрепить стебли без химических удобрений / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно готовить дрожжевую подкормку для рассады

Как использовать банановую кожуру и порошок

Как чередовать натуральные удобрения, чтобы не навредить растениям

Проблема вытягивания рассады хорошо знакома дачникам: растения растут тонкими, слабыми и плохо формируют корневую систему. По словам огородников, основные причины — недостаток питательных веществ, нарушение баланса микроэлементов и чрезмерное стимулирование роста.

Главред решил рассказать, как опытные огородники получают крепкую, приземистую рассаду без использования магазинных химических удобрений. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно простых натуральных средств, которые найдутся почти в каждом доме.

видео дня

Как отмечает автор видео на YouTube-канале "Домашний урожай", избежать этих ошибок можно без всякой "химии", применяя проверенные натуральные подкормки.

Дрожжи — природный стимулятор корней

Специалист отмечает, что пекарские дрожжи содержат витамины группы B и природные фитогормоны, которые активизируют полезную микрофлору почвы и стимулируют развитие корневой системы.

Для приготовления раствора нужно:

10 г сухих или 30 г живых дрожжей

1 столовая ложка сахара

1 литр теплой воды

Смесь настаивают несколько часов, после чего разводят водой в пропорции 1:5. Подкормку применяют не более двух раз за весь период выращивания рассады, чтобы избежать истощения почвы.

Банановая кожура — источник калия

Банановая кожура содержит калий, магний и фосфор — ключевые элементы для формирования крепких стеблей и повышения устойчивости растений.

Автор отмечает, что ее используют в двух формах:

настой для полива

высушенный и измельченный порошок

Именно порошковая форма, по словам эксперта, является наиболее удобной: она не имеет резкого запаха и постепенно насыщает почву питательными веществами во время полива.

Что посадить на рассаду в январе / Инфографика: Главред

Древесная зола — питание и защита

Пепел из лиственных пород деревьев содержит более 30 микроэлементов и обладает природными антисептическими свойствами. Он помогает предотвратить грибковые заболевания, в частности появление "черной ножки".

Пепел можно:

расыпать тонким слоем по поверхности почвы

приготовить настой (1 столовая ложка на 1 литр воды, настоять сутки)

Садовник предупреждает, что золу не стоит сочетать с азотными удобрениями, поскольку она снижает их эффективность.

Важное правило применения

Специалист советует не использовать все подкормки одновременно, а чередовать их с перерывом около двух недель. Даже натуральные средства требуют умеренности, ведь избыток питательных веществ может навредить рассаде.

Благодаря таким методам рассада томатов, перца и баклажанов формируется крепкой, не вытягивается и лучше адаптируется после высадки в открытый грунт.

Подробнее о том, как подкармливать рассаду натуральными средствами, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Домашний Урожай" Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред