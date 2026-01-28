Укр
Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

Сергей Кущ
28 января 2026, 16:07
Если вы еще не составляли список, что посеять в феврале на рассаду, сделайте это с учетом лунного календаря благоприятных дней.
Посевной календарь на февраль 2026
Посевной календарь на февраль 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для посева и посадки в феврале
  • Что посеять в феврале

Начало нового садово-огородного сезона уже не за горами и для важно знать когда сеять рассаду в феврале, какие культуры можно посадить в начале сезона и благоприятные дни для посадки в феврале 2026 по лунному календарю.

Правильное планирование работ с учетом циклов Луны помогает получить крепкие саженцы и хороший будущий урожай.

Почему важен лунный посевной календарь на февраль 2026 года

Лунные фазы влияют на рост растений и энергию сока в корнях и побегах. На основе этих циклов составляется лунный посевной календарь на феврале 2026 года, который помогает выбрать подходящие дни для посева и посадки саженцев.

Астрологи и агрономы выделяют периоды, когда земля "готова" к принятию семян или пересадке молодых растений — это особенно важно в феврале, когда многие посевные работы ведутся в помещении или под укрытием.

Посевной календарь на февраль 2026
Посевной календарь на февраль 2026 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посева и посадки в феврале 2026

При планировании работ ориентируйтесь на лунный календарь, который выделяет дни, когда растения берут энергию наиболее активно:

Благоприятные дни для посева

  • 3 февраля
  • 6–8 февраля
  • 11–13 февраля
  • 24–26 февраля

В эти дни лучше всего:

  1. сеять семена на рассаду;
  2. пикировать молодые саженцы;
  3. пересаживать в большие емкости;
  4. заниматься подготовкой почвосмесей.

Благоприятные дни для посадки саженцев в феврале 2026

  • 4 февраля
  • 7–9 февраля
  • 25–27 февраля

В указанные даты растения легче адаптируются и развивают корни.

Фазы Луны в феврале 2026 — когда важно учитывать их при посеве

Лунный календарь в феврале 2026 года включает ключевые фазы, влияющие на рост растений:

Новолуние — 17 февраля — период, когда энергия сосредоточена в корнях. Отличное время для:

  1. посева корнеплодов;
  2. посадки саженцев в грунт после появления всходов;
  3. работы с корневой системой.

Первая четверть — 24 февраля — начинается активный рост листьев и побегов. Подходит для:

  1. пикировки рассады;
  2. подкормки;
  3. пересадки.

Планируя работы, учитывайте эти фазы, чтобы получить сильные и здоровые растения.

Что посеять в феврале на рассаду

Февраль — активное время для подготовки теплолюбивых культур к весеннему сезону. В числе главных посевов, которые стоит успеть сделать:

Овощные культуры

  • Помидоры (тёмные и черри);
  • Перец сладкий и острый;
  • Баклажаны;
  • Капуста (цветная, брокколи);
  • Огурцы (для ранних теплиц).

Цветы

  • Петуния;
  • Бегония;
  • Лобелия;
  • Астра;
  • Гвоздика.

Травы

  • Базилик;
  • Петрушка;
  • Укроп (для ранних всходов на подоконнике).

Если вы еще не составляли список, что посеять в феврале на рассаду, сделайте это с учетом лунного календаря благоприятных дней — это повысит всхожесть и жизнеспособность растений.

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

