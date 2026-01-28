Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посева и посадки в феврале
- Что посеять в феврале
Начало нового садово-огородного сезона уже не за горами и для важно знать когда сеять рассаду в феврале, какие культуры можно посадить в начале сезона и благоприятные дни для посадки в феврале 2026 по лунному календарю.
Правильное планирование работ с учетом циклов Луны помогает получить крепкие саженцы и хороший будущий урожай.
Почему важен лунный посевной календарь на февраль 2026 года
Лунные фазы влияют на рост растений и энергию сока в корнях и побегах. На основе этих циклов составляется лунный посевной календарь на феврале 2026 года, который помогает выбрать подходящие дни для посева и посадки саженцев.
Астрологи и агрономы выделяют периоды, когда земля "готова" к принятию семян или пересадке молодых растений — это особенно важно в феврале, когда многие посевные работы ведутся в помещении или под укрытием.
Благоприятные дни для посева и посадки в феврале 2026
При планировании работ ориентируйтесь на лунный календарь, который выделяет дни, когда растения берут энергию наиболее активно:
Благоприятные дни для посева
- 3 февраля
- 6–8 февраля
- 11–13 февраля
- 24–26 февраля
В эти дни лучше всего:
- сеять семена на рассаду;
- пикировать молодые саженцы;
- пересаживать в большие емкости;
- заниматься подготовкой почвосмесей.
Благоприятные дни для посадки саженцев в феврале 2026
- 4 февраля
- 7–9 февраля
- 25–27 февраля
В указанные даты растения легче адаптируются и развивают корни.
Фазы Луны в феврале 2026 — когда важно учитывать их при посеве
Лунный календарь в феврале 2026 года включает ключевые фазы, влияющие на рост растений:
Новолуние — 17 февраля — период, когда энергия сосредоточена в корнях. Отличное время для:
- посева корнеплодов;
- посадки саженцев в грунт после появления всходов;
- работы с корневой системой.
Первая четверть — 24 февраля — начинается активный рост листьев и побегов. Подходит для:
- пикировки рассады;
- подкормки;
- пересадки.
Планируя работы, учитывайте эти фазы, чтобы получить сильные и здоровые растения.
Что посеять в феврале на рассаду
Февраль — активное время для подготовки теплолюбивых культур к весеннему сезону. В числе главных посевов, которые стоит успеть сделать:
Овощные культуры
- Помидоры (тёмные и черри);
- Перец сладкий и острый;
- Баклажаны;
- Капуста (цветная, брокколи);
- Огурцы (для ранних теплиц).
Цветы
- Петуния;
- Бегония;
- Лобелия;
- Астра;
- Гвоздика.
Травы
- Базилик;
- Петрушка;
- Укроп (для ранних всходов на подоконнике).
Если вы еще не составляли список, что посеять в феврале на рассаду, сделайте это с учетом лунного календаря благоприятных дней — это повысит всхожесть и жизнеспособность растений.
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
