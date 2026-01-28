Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

Если вы еще не составляли список, что посеять в феврале на рассаду, сделайте это с учетом лунного календаря благоприятных дней.

https://glavred.info/sad-ogorod/posevnoy-kalendar-na-fevral-2026-luchshie-dni-dlya-poseva-rassady-i-cvetov-10736099.html Ссылка скопирована

Посевной календарь на февраль 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посева и посадки в феврале

Что посеять в феврале

Начало нового садово-огородного сезона уже не за горами и для важно знать когда сеять рассаду в феврале, какие культуры можно посадить в начале сезона и благоприятные дни для посадки в феврале 2026 по лунному календарю.

Правильное планирование работ с учетом циклов Луны помогает получить крепкие саженцы и хороший будущий урожай.

видео дня

Почему важен лунный посевной календарь на февраль 2026 года

Лунные фазы влияют на рост растений и энергию сока в корнях и побегах. На основе этих циклов составляется лунный посевной календарь на феврале 2026 года, который помогает выбрать подходящие дни для посева и посадки саженцев.

Астрологи и агрономы выделяют периоды, когда земля "готова" к принятию семян или пересадке молодых растений — это особенно важно в феврале, когда многие посевные работы ведутся в помещении или под укрытием.

Посевной календарь на февраль 2026 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посева и посадки в феврале 2026

При планировании работ ориентируйтесь на лунный календарь, который выделяет дни, когда растения берут энергию наиболее активно:

Благоприятные дни для посева

3 февраля

6–8 февраля

11–13 февраля

24–26 февраля

В эти дни лучше всего:

сеять семена на рассаду; пикировать молодые саженцы; пересаживать в большие емкости; заниматься подготовкой почвосмесей.

Благоприятные дни для посадки саженцев в феврале 2026

4 февраля

7–9 февраля

25–27 февраля

В указанные даты растения легче адаптируются и развивают корни.

Фазы Луны в феврале 2026 — когда важно учитывать их при посеве

Лунный календарь в феврале 2026 года включает ключевые фазы, влияющие на рост растений:

Новолуние — 17 февраля — период, когда энергия сосредоточена в корнях. Отличное время для:

посева корнеплодов; посадки саженцев в грунт после появления всходов; работы с корневой системой.

Первая четверть — 24 февраля — начинается активный рост листьев и побегов. Подходит для:

пикировки рассады; подкормки; пересадки.

Планируя работы, учитывайте эти фазы, чтобы получить сильные и здоровые растения.

Что посеять в феврале на рассаду

Февраль — активное время для подготовки теплолюбивых культур к весеннему сезону. В числе главных посевов, которые стоит успеть сделать:

Овощные культуры

Помидоры (тёмные и черри);

Перец сладкий и острый;

Баклажаны;

Капуста (цветная, брокколи);

Огурцы (для ранних теплиц).

Цветы

Петуния;

Бегония;

Лобелия;

Астра;

Гвоздика.

Травы

Базилик;

Петрушка;

Укроп (для ранних всходов на подоконнике).

Если вы еще не составляли список, что посеять в феврале на рассаду, сделайте это с учетом лунного календаря благоприятных дней — это повысит всхожесть и жизнеспособность растений.

Вам может быть интересно:

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред