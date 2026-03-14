Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

Марина Иваненко
14 марта 2026, 16:09
Включение нейтралки кажется безопасным, но современные автомобили работают иначе: расход топлива увеличивается, а риск потери контроля и аварии значительно повышается.
Нейтралка во время движения
Нейтралка во время движения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Для чего водители используют нейтралку
  • Действительно ли нейтралка экономит топливо

Многие водители, особенно те, которые учились ездить на старых автомобилях, привыкли на спусках или перед светофором переключать рычаг коробки в нейтральное положение. Раньше считалось, что это экономит бензин и дает двигателю "отдохнуть". Однако для современных машин эта привычка не только бесполезна, но и опасна. Главное правило современной езды — двигатель всегда должен быть соединен с колесами, пока машина движется. Главред расскажет более подробно.

Для чего водители включали нейтралку на светофоре

Как объясняет автоинструктор Сергей Нагорный, раньше двигатели были проще и часто перегревались. Когда водитель разгонялся и переключался на нейтралку, обороты падали, и двигатель охлаждался встречным воздухом. Также на старых карбюраторных авто это действительно помогало немного сэкономить топливо. Сегодня системы охлаждения работают отлично сами по себе, поэтому такая "помощь" машине уже не нужна.

видео дня

Действительно ли нейтралка экономит топливо

Это главный сюрприз для многих: ехать на передаче с отпущенным газом дешевле, чем на нейтралке. Все очень просто: на нейтралке двигатель отсоединен от колес. Чтобы он не заглох, машина сама впрыскивает топливо для поддержания холостых оборотов. Расход топлива есть, хоть и небольшой. Если же вы просто убрали ногу с газа, колеса сами крутят двигатель по инерции. Электроника видит это и полностью отключает подачу топлива. Автор продемонстрировал это на экране бортового компьютера: как только он включал нейтралку, цифры расхода топлива сразу росли.

Видео о том, почему нельзя ехать на нейтралке, можно посмотреть здесь:

Почему включать нейтралку опасно

Когда вы выключаете передачу, машина становится просто "тележкой" на колесах. Вы теряете важные преимущества:

Торможение двигателем

Когда передача включена, машина сама немного тормозит, если вы не нажимаете на газ. Это защищает ваши тормозные колодки от перегрева и износа.

Устойчивость на дороге

Машина на передаче лучше "держится" асфальта. На нейтралке, особенно на скользкой дороге или зимой, при резком торможении колеса могут легко заблокироваться. Тогда авто становится неуправляемым, и его просто несет в сторону.

Быстрая реакция

Если на дороге возникнет опасность и вам нужно будет резко нажать на газ, чтобы выехать, на нейтралке вы потеряете время на включение передачи. Эти секунды могут быть решающими.

Некоторые говорят: "Я буду ездить на нейтралке только летом, а зимой — нет". Но Сергей Нагорный предупреждает, что это так не работает. Наше тело запоминает движения. Если вы привыкли постоянно переключаться на нейтралку, то в критический момент, когда вы будете уставшими или отвлечетесь на телефон, ваша рука сама выключит передачу на скользкой дороге. Это может привести к аварии.

Нейтральная передача нужна только для полной остановки или переключения скоростей. Во время движения лучше всегда оставаться на передаче — это безопаснее, выгоднее для кошелька и лучше для контроля над автомобилем.

О персоне: Сергей Нагорный

Сергей Нагорный — опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

инструктор авто автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
16:44Украина
16:32Украина
16:28Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

16:44

16:32

16:28

16:27

16:17

16:16

16:12

16:09

15:46

15:19

15:13

14:57

14:55

14:27

14:08

13:49

13:46

13:25

13:25

13:07

12:53

12:49

12:38

12:35

12:23

12:14

12:04

11:57

11:52

11:46

10:54

10:29

10:21

10:00

09:50

09:31

09:29

08:56

08:52

08:42

08:22

08:21

08:10

07:59

07:28

07:26

05:55

05:30

05:14

04:41

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять