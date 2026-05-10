Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Руслан Иваненко
10 мая 2026, 21:53
Специалист рассказал, какие укромные места в доме воры проверяют в первую очередь и почему стандартные места хранения уже давно не являются безопасными.
Почему спальня становится первой целью воров при проникновении в жилище

Вы узнаете:

  • Почему спальня — первая цель воров
  • Какие тайники самые опасные
  • Как затруднить доступ к ценностям

Значительная часть владельцев жилья неосознанно облегчает работу злоумышленникам, выбирая стандартные и предсказуемые тайники. Из-за этого даже относительно защищенные дома могут стать легкой мишенью при кражах.

Главред решил разобраться, почему даже тщательно спрятанные ценности часто становятся легкой добычей для грабителей и какие методы защиты реально работают в современных условиях.

Преступники при проникновении в жилище чаще всего действуют по заранее прогнозируемым сценариям и в первую очередь проверяют наиболее очевидные места для хранения ценностей, пишет onet.pl.

Спальня как главная цель воров

По словам эксперта по безопасности Клиффа Лента, который анализирует поведение грабителей, преступники обычно не тратят время на хаотичный осмотр всех комнат.

Их главный фокус — спальня, где чаще всего хранятся деньги, ювелирные изделия, часы и важные документы. Именно это помещение, по его словам, является первоочередной целью при проникновении в жилище.

Самые распространенные тайники хорошо известны ворам

После быстрого осмотра спальни преступники, как правило, переходят к поиску легко реализуемой техники — смартфонов, ноутбуков и других устройств, которые можно быстро продать на черном рынке. Такой подход позволяет им действовать максимально эффективно в ограниченное время.

Эксперт также обращает внимание, что наиболее распространенные тайники хорошо известны опытным грабителям. Речь идет о тумбочках, шкафах, пространстве под матрасом, шкатулках для украшений или небольших сейфах. Именно эти места проверяются в первую очередь, несмотря на распространенное мнение об их "надежности".

Рекомендации эксперта

Лент подчеркнул, что ключевой ошибкой владельцев является использование предсказуемых решений для хранения ценностей. Вместо поиска "идеального тайника" он советует менять подход и усложнять задачу для воров.

Среди рекомендаций эксперт выделяет распределение ценностей по разным частям дома, а не концентрацию всего в одном месте. Также эффективным подходом является использование нестандартных предметов быта со скрытыми отделениями, которые не вызывают подозрений при поверхностном осмотре.

Особое внимание он уделяет тактике замедления действий злоумышленника. Чем больше времени преступник тратит на поиски, тем выше риск его разоблачения, что автоматически снижает вероятность успешной кражи.

Как защитить дом от воров: смотрите в видео.

Об источнике: Onet

Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

