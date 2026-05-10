Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

Мария Николишин
10 мая 2026, 09:58
Банкир подчеркнул, что на курс валют в Украине влияют геополитические риски.
Что будет с курсом валют в Украине с понедельника / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Курс доллара и евро на следующей неделе резко не изменится
  • НБУ сохраняет режим "управляемой гибкости" курса
  • Стоимость евро будет зависеть от ситуации на мировых рынках

На следующей неделе в Украине не ожидается особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, также нет весомых предпосылок для заметного снижения стоимости валюты. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Режим "управляемой гибкости" предполагает ежедневные изменения, но эти изменения остаются контролируемыми. Иными словами, у Украины не фиксированный курс, а управляемая система, способная реагировать на спрос, предложение и внешние стимулы", — подчеркнул он.

По его словам, геополитические риски остаются фактором влияния, в частности из-за ситуации на энергетических рынках. В частности, колебания цен на топливо могут поддерживать инфляционное давление, но на данный момент этот фактор уже в значительной степени учтен в рыночных ожиданиях и не должен создавать резких курсовых импульсов без дополнительных шоков.

Курс доллара на следующей неделе

Лесовой отметил, что базовый прогноз на 11-17 мая — умеренные курсовые изменения и ситуативная стабилизация.

По его мнению, курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн.

"Это почти совпадет с валютными изменениями предыдущих недель", — добавил банкир.

Курс евро до 17 мая

Он также рассказал, что в отношении евро картина сложнее. Курс этой валюты в Украине будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар.

"В случае военного обострения на Ближнем Востоке можно ожидать укрепления доллара. Если же нынешний статус-кво сохранится, котировки пары евро/доллар могут оставаться на уровне 1,16-1,18. Для украинского рынка это будет означать курс евро в пределах 50,5-52,5 грн", — подытожил Лесовой.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в течение мая

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов говорил, что в мае валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

По его словам, возможны два сценария для пары евро/доллар:

  • при росте цен на нефть — 1,10-1,13;
  • при стабилизации или снижении — 1,15-1,18.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 11 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно взлетел вверх, евро также укрепил свои позиции. Злотый демонстрирует стабильность по отношению к украинской валюте.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что май — это месяц накоплений и месяц сезонной коррекции евро по отношению к доллару, что может поддержать доллар по отношению к гривне и оказать давление на евро.

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
