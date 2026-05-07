Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

Анастасия Заремба
7 мая 2026, 12:00обновлено 7 мая, 13:08
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал, когда может заработать новая система штрафов.
Алексей Белошицкий, штрафные баллы
Водителей будут лишать прав за систематические нарушения / Коллаж: Главред

На фоне реформы дорожного движения в Украине обсуждают введение системы штрафных баллов для водителей. Соответствующий законопроект №14133, который находится на рассмотрении в парламенте, предусматривает, что за нарушение ПДД водителям будут начислять от 1 до 5 баллов — в зависимости от тяжести нарушения.

Фактически такая система должна изменить подход к ответственности на дорогах: наказывать не только гривной за отдельное нарушение, но и фиксировать системное опасное поведение водителя.

В интервью Главреду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, действительно ли штрафные баллы могут дисциплинировать украинских водителей, как эта система должна работать на практике и какие нарушения в Украине сегодня остаются самыми опасными.

Насколько патрульная полиция технически готова к внедрению системы штрафных баллов — есть ли уже соответствующая инфраструктура и реестры? Что нужно для корректной работы такой системы?

Попытка внедрения штрафных баллов в законодательство Украины уже имела место. Законом Украины от 14 июля 2015 года № 596-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" введен новый вид административного взыскания — штрафные баллы.

Однако система начисления штрафных баллов, связанных с совершением водителем правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, так и не начала свою работу, поскольку был предложен довольно спорный подход, при котором начисление заранее штрафных баллов позволило бы водителям нарушать правила дорожного движения фактически безнаказанно. Каждому водителю ежегодно начислялось 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывалось 50 баллов. После исчерпания лимита водитель за такие нарушения должен был уплачивать штрафы в денежной форме. Этим Законом Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в частности, был дополнен новой статьей 271 (Штрафные баллы).

Согласно Закону Украины от 24 апреля 2020 года № 566-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" статья 271 была исключена из КУоАП.

Фактически система создавала смягчение для водителей. То есть теоретически водитель мог, например, трижды за год превысить скорость и ответить за это только виртуальными баллами, что оказалось нецелесообразным и неэффективным.

Тогда в 2022 году Департамент патрульной полиции совместно с НПУ и МВД предложил проект Закона Украины № 6502 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно внедрения учета штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" (рег. № 6502 от 05.01.2022), видя необходимость повышения уровня ответственности водителей транспортных средств, которые систематически нарушают правила дорожного движения при управлении транспортным средством.

В отличие от предыдущих штрафных баллов, законопроект № 6502 сосредоточен именно на разработке новой системы воздействия на нарушителей ПДД — в частности, на мерах в отношении лиц, постоянно и сознательно нарушающих ПДД. Путем начисления определенного предельного количества штрафных баллов предполагается ограничивать возможность управления ТС лицами, совершающими неоднократные нарушения.

В настоящее время же на рассмотрении в Верховной Раде находится проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины относительно повышения безопасности дорожного движения путем введения системы штрафных баллов" (рег. № 14133 от 21.10.2025), который предложил Депутатский корпус, однако окончательная модель его реализации до сих пор не определена. Согласно новой инициативе акцент делается, в частности, на том, что штрафные баллы являются отдельным видом взыскания. В то же время сам документ в настоящее время находится на стадии проработки в профильном комитете парламента.

Национальная полиция Украины, в том числе Департамент патрульной полиции и Министерство внутренних дел Украины, уже представили к законопроекту ряд замечаний и не поддержали отдельные положения. Именно поэтому говорить о технической готовности системы пока преждевременно — многое зависит от того, какой будет окончательная редакция закона.

В то же время в проекте предусмотрено, что информация о штрафных баллах будет отображаться в Реестре административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и на Едином государственном веб-портале электронных услуг. Для этого также потребуется обновить ряд подзаконных актов и настроить соответствующие реестры.

Будет ли начисление баллов полностью автоматизировано, в частности через камеры автофиксации, или значительная часть останется за инспекторами?

Одна из ключевых идей — начисление штрафных баллов одновременно с вступлением в силу постановления об административном правонарушении. Однако и здесь есть нюансы.

Есть еще один спорный вопрос, который требует обсуждения и все-таки решения — это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю.

Именно поэтому предлагается не применять штрафные баллы к нарушениям, зафиксированным камерами или средствами фото- и видеофиксации. Таким образом, полная автоматизация системы пока остается под вопросом и требует дополнительного урегулирования.

Как полиция планирует минимизировать коррупционные риски при начислении штрафных баллов?

Отдельный акцент — на минимизации коррупционных рисков. Одним из основных принципов является прозрачность.

Предполагается, что штрафные баллы будут начисляться автоматически на основании постановлений, без возможности вмешательства инспектора. Это должно исключить влияние человеческого фактора.

Поэтому для эффективного запуска системы необходимо доработать ряд положений, в частности определить четкий перечень правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы. Пока же документ остается на стадии обсуждения, а окончательное решение — за парламентом.

Не создает ли эта система больше возможностей для "договоренностей" на месте с инспекторами?

Нет, законопроект предусматривает максимальную автоматизацию: начисление баллов осуществляется полицейскими одновременно с вступлением в законную силу постановления по делу.

Информация о баллах автоматически вносится в Реестр административных правонарушений и отображается на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дія), что исключает возможность скрытого влияния на эти данные на месте остановки. Кроме того, требование обязательно указывать количество баллов в протоколе и постановлении обеспечивает прозрачность и дополнительный документальный контроль за действиями инспектора.

Кто будет контролировать правильность начисления баллов и будет ли механизм быстрого обжалования?

Ведение учета баллов в Реестре относится к полномочиям МВД, а их непосредственное начисление — к компетенции Национальной полиции. Законопроект предусматривает четкий механизм защиты прав водителя: решение о временной приостановке действия удостоверения может быть обжаловано в судебном порядке в течение одного месяца с момента, когда водитель узнал или должен был узнать о нарушении его прав, свобод и законных интересов. Для оперативности информирования предусмотрена отправка уведомлений не только по почте, но и на мобильный номер или электронную почту водителя, а также отображение статуса удостоверения в приложении "Дія".

На чем основан порог в 15 баллов для лишения прав?

Порог в 15 баллов (или 10 баллов для водителей со стажем менее одного года) является показателем систематичности нарушений в течение года, поскольку подсчет общего количества баллов осуществляется за предыдущие 365 дней. Законопроект дифференцирует серьезность проступков: например, за мелкие нарушения начисляется 1 балл, тогда как за наиболее опасные, такие как создание аварийной ситуации или значительное превышение скорости — 5 баллов.

В то же время, набор предельного количества баллов не влечет за собой лишение прав на управление транспортным средством.

Таким образом, порог в 15 баллов позволяет своевременно выявить водителей, которые регулярно игнорируют правила безопасности, и направить их на повторное обучение для восстановления права управления.

штрафные баллы
Градация штрафных баллов для водителей / Инфографика: Главред

Как полиция оценивает риск того, что водители будут лишаться прав за совокупность незначительных нарушений, а не грубых? Учитывая уже существующие очереди в сервисных центрах, прорабатывается ли механизм разгрузки СЦ в случае начала работы системы штрафных баллов?

Многое в ответе на этот вопрос зависит от окончательной редакции нормы закона, который будет принят ВРУ, и приведения в соответствие подзаконных нормативно-правовых актов.

Порог в 15 баллов действительно можно набрать за "незначительные" нарушения, совершение которых влечет за собой начисление 1-2 баллов, но это возможно в случае неоднократного совершения водителем таких нарушений.Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге.

Что касается нагрузки, любое нововведение требует времени и налаживания процессов, так называемой "доработки". Конечно, на мой взгляд, в дальнейшем это будет стандартный процесс, доведенный до автоматизма, который не будет перегружать систему, в том числе и работу Сервисных центров МВД.

Поддерживает ли полиция идею дифференциации баллов в зависимости от уровня опасности нарушения?

Абсолютно. Более того, именно такой подход заложен в рамках законопроекта 14133. Система должна быть справедливой: ответственность должна соответствовать уровню угрозы, которую создает водитель для других участников движения.

В документе предлагается четкая градация: за каждое нарушение ПДД, в зависимости от его "тяжести", водитель будет получать от 1 до 5 баллов. Цель — научить соблюдать правила дорожного движения именно тех, кто создает опасность систематически и быстро исчерпывает свой годовой лимит в 15 баллов. Опять же, это превентивная мера для безопасности на дороге.

Не станет ли система двойным наказанием — когда водитель одновременно получает и штраф, и баллы? Не приведет ли это к увеличению нагрузки на патрульную полицию и суды?

Здесь важно понимать логику таких законодательных инициатив. Штраф — это реакция государства на конкретный факт нарушения правил здесь и сейчас. А баллы — это оценка вашей надежности как водителя в долгосрочной перспективе.

Дополнительной нагрузки на патрульную полицию мы не прогнозируем, ведь ключевая цель такой системы — сдерживающий эффект. Понимание того, что после накопления 15 баллов придется идти в автошколу и заново сдавать экзамены, станет лучшей мотивацией для водителей соблюдать ПДД.

Не возникнет ли эффект "накопления до предела", когда водители будут нарушать правила, пока не наберут критическое количество баллов?

Эффект "накопления до предела" маловероятен. Давайте помнить, что количество баллов ограничено, и сознательно приближаться к критическому пределу — это рискованная стратегия для самого водителя. К тому же постоянный контроль со стороны полиции и понимание водителем собственного "баланса" баллов будут действовать как сдерживающий фактор и уменьшать количество нарушений.

В то же время стоит учитывать и другой аспект: сейчас часть водителей к нарушениям подталкивает то, что штрафы остаются относительно низкими и давно не пересматривались. Именно поэтому внедрение системы баллов может стать дополнительным эффективным инструментом влияния на дисциплину на дороге.

Сколько времени потребуется полиции для полноценного запуска этой системы после принятия закона? Нужны ли дополнительные ресурсы — финансовые, кадровые или технические?

Как я уже говорил выше, после принятия изменений в нормы закона необходимо будет привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут определять механизм реализации этой законодательной инициативы. Сроки и перечень актов, которые потребуют приведения в соответствие с законом, будут определяться Кабинетом Министров Украины как центральным органом исполнительной власти в государстве.

О персоне: Алексей Белошицкий

Алексей Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции. Трудовую деятельность начал в 2006 году, работал в отделе демократических стандартов и модернизации администрирования управления международными проектами Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2008 по 2015 год занимался частной адвокатской и юридической практикой.

