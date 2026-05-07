Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причина

Обычная кухонная фольга может помочь быстро определить причину появления влаги на стенах — является ли это конденсатом или следствием скрытой протечки.

https://glavred.info/lifehack/eksperty-prizvali-nakleivat-folgu-na-stenu-na-48-chasov-v-chem-prichina-10762634.html Ссылка скопирована

Влажность стен — как определить источник влаги с помощью кухонной фольги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как определить влажность стен

Как проверить стену на протечки

Что наклеивать на стену от влаги

Темное пятно, медленно поднимающееся вверх по стене кухни, сначала кажется безобидным. Но это просто пар от вчерашнего ужина или вода, просачивающаяся изнутри? Строительные специалисты и архитекторы имеют простой и дешевый ответ — обычная алюминиевая фольга из кухонного ящика поможет расставить все точки над "і" всего за один-два дня. Об этом говорится в материале "Econews".

Главред выяснил, как бороться с влажными стенами.

видео дня

Как с помощью фольги определить источник влажности стен

Еще в 2017 году инженер Мохамад Харсе и его коллеги из Технологического университета Чалмерса описали алюминиевую фольгу как один из самых простых способов диагностировать источник влажности стен. Их логика проста: фольга герметизирует небольшой участок поверхности, блокирует испарение и поток воздуха — и заставляет влагу "проявиться" в предполагаемом месте.

"Представьте себе фольгу как крошечный дождевик для стены", — объясняют специалисты. Поскольку она блокирует поток воздуха и испарение в этом месте, любые образующиеся капли, как правило, имеют более понятную причину.

Метод не заменяет полноценного обследования, но дает быструю подсказку — и может уберечь от того, чтобы воспринимать настоящую протечку как "просто влажность".

Смотрите видео о том, как отличить конденсат на стенах от влажности:

Как правильно провести тест: пошаговая инструкция

По словам специалистов, для проведения этого теста специальных инструментов не требуется. Понадобятся алюминиевая фольга, прочный клейкий скотч, сухая тряпка и смартфон для фото "до и после". Дополнительный термометр не обязателен, но специалисты отмечают, что он поможет проверить, холоднее ли стена, чем воздух в комнате.

Алгоритм действий:

Место вытирают насухо — воду не добавляют.

Вырезают кусок фольги размером около 30 см или достаточно большой, чтобы полностью перекрыть пятно.

Фольгу плотно приклеивают к стене и заклеивают все края лентой, чтобы воздух не проникал под нее.

Оставляют на 24–48 часов, не трогая.

Осторожно снимают и проверяют обе стороны фольги, прежде чем что-либо вытирать.

Как читать результат: что означает влага на разных сторонах фольги

Эксперты указывают на то, что после снятия фольги ответ обычно очевиден. Влага на стороне, обращенной к стене, указывает на то, что вода находится внутри материала стены. Влага на стороне, обращенной к комнате, указывает на то, что влажный воздух помещения скапливается на фольге — то есть речь идет о конденсате. Если обе стороны мокрые — возможно, присутствуют обе проблемы одновременно.

"Обратите внимание на дополнительные признаки, когда снимаете фольгу. Белый меловой порошок, который называется "выцветанием", может появляться, когда вода выносит соли на поверхность, а затем высыхает, и, по данным Национальной службы парков, это может быть предупреждением о том, что вода проникла в кирпичную кладку", — советуют они.

Как бороться с конденсатом

В материале отмечается, что если влага оказалась на комнатной стороне фольги, проблема чаще всего в вентиляции, а не в таинственной протечке. Отдел расширения Университета штата Северная Каролина рекомендует поддерживать влажность в помещении ниже 60%, а оптимальный диапазон для большинства домов — от 30 до 50%. Именно в этих пределах стены реже "потеют" после приготовления еды или горячего душа.

Специалисты советуют использовать вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной и оставлять их работать еще несколько минут после того, как пар исчез. В сухие дни короткое проветривание существенно снижает влажность. Если ситуация не улучшается — специалисты рекомендуют рассмотреть использование осушителя воздуха.

Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

Как устранить протекание стен

По словам экспертов, если влага оказалась со стороны стены — речь идет о реальной протечке. Причиной могут быть поврежденная сантехника, сток с крыши, забитые водосточные желоба, плохой дренаж у фундамента или трещины, раскрывающиеся во время ливней.

Агентство по охране окружающей среды США предупреждает, что если мокрые или влажные участки высушить в течение 24–48 часов после протечки или разлива, в большинстве случаев плесень не появится.

Если пятно продолжает распространяться, краска пузырится или ощущается затхлый запах — специалисты настоятельно рекомендуют не медлить и пригласить архитектора, строительного инспектора или специалиста по контролю влажности. Сначала следует устранить источник воды, иначе пятно появится снова — независимо от того, сколько раз будут красить стену.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что нужно сделать, чтобы одеяло и подушки снова стали свежими без стирки. Весенняя уборка — подходящий момент, чтобы обновить постельное белье, однако стирать большие одеяла и подушки решаются не все. Специалисты напоминают, что существует более простой способ без сложных циклов стирки и сушки — достаточно воспользоваться солнечным светом, который помогает освежить ткани естественным путем.

Также отмечалось, в какой воде варить картофель — в холодной или горячей. Если картофель сразу окунуть в кипяток, внешний слой крахмала быстро разрушается, из-за чего он начинает готовиться неравномерно: снаружи становится водянистым, а внутри может оставаться недоваренным.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Ecoticias.com (Econews) Ecoticias.com — это испаноязычный онлайн-медиапроект, известный как "El Periódico Verde" ("Зеленая газета"), который специализируется на новостях и материалах об экологии, изменении климата, энергетике и устойчивом развитии. Сайт был запущен в 2004 году и публикует контент на испанском и английском языках. Платформа охватывает широкий спектр тем: окружающая среда, природа, возобновляемые источники энергии, выбросы CO₂, переработка отходов, экологическое питание, здоровый образ жизни и "зеленый" стиль жизни в целом. Материалы представлены в формате новостей, пояснительных статей и обзоров актуальных событий в сфере экологии и науки. По собственным данным проекта, Ecoticias имеет значительную аудиторию — десятки миллионов просмотров ежемесячно и читателей в разных странах, в частности в Испании, США и Латинской Америке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред