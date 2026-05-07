Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причина

О чем идет речь в материале:
- Как определить влажность стен
- Как проверить стену на протечки
- Что наклеивать на стену от влаги
Темное пятно, медленно поднимающееся вверх по стене кухни, сначала кажется безобидным. Но это просто пар от вчерашнего ужина или вода, просачивающаяся изнутри? Строительные специалисты и архитекторы имеют простой и дешевый ответ — обычная алюминиевая фольга из кухонного ящика поможет расставить все точки над "і" всего за один-два дня. Об этом говорится в материале "Econews".
Как с помощью фольги определить источник влажности стен
Еще в 2017 году инженер Мохамад Харсе и его коллеги из Технологического университета Чалмерса описали алюминиевую фольгу как один из самых простых способов диагностировать источник влажности стен. Их логика проста: фольга герметизирует небольшой участок поверхности, блокирует испарение и поток воздуха — и заставляет влагу "проявиться" в предполагаемом месте.
"Представьте себе фольгу как крошечный дождевик для стены", — объясняют специалисты. Поскольку она блокирует поток воздуха и испарение в этом месте, любые образующиеся капли, как правило, имеют более понятную причину.
Метод не заменяет полноценного обследования, но дает быструю подсказку — и может уберечь от того, чтобы воспринимать настоящую протечку как "просто влажность".
Как правильно провести тест: пошаговая инструкция
По словам специалистов, для проведения этого теста специальных инструментов не требуется. Понадобятся алюминиевая фольга, прочный клейкий скотч, сухая тряпка и смартфон для фото "до и после". Дополнительный термометр не обязателен, но специалисты отмечают, что он поможет проверить, холоднее ли стена, чем воздух в комнате.
Алгоритм действий:
- Место вытирают насухо — воду не добавляют.
- Вырезают кусок фольги размером около 30 см или достаточно большой, чтобы полностью перекрыть пятно.
- Фольгу плотно приклеивают к стене и заклеивают все края лентой, чтобы воздух не проникал под нее.
- Оставляют на 24–48 часов, не трогая.
- Осторожно снимают и проверяют обе стороны фольги, прежде чем что-либо вытирать.
Как читать результат: что означает влага на разных сторонах фольги
Эксперты указывают на то, что после снятия фольги ответ обычно очевиден. Влага на стороне, обращенной к стене, указывает на то, что вода находится внутри материала стены. Влага на стороне, обращенной к комнате, указывает на то, что влажный воздух помещения скапливается на фольге — то есть речь идет о конденсате. Если обе стороны мокрые — возможно, присутствуют обе проблемы одновременно.
"Обратите внимание на дополнительные признаки, когда снимаете фольгу. Белый меловой порошок, который называется "выцветанием", может появляться, когда вода выносит соли на поверхность, а затем высыхает, и, по данным Национальной службы парков, это может быть предупреждением о том, что вода проникла в кирпичную кладку", — советуют они.
Как бороться с конденсатом
В материале отмечается, что если влага оказалась на комнатной стороне фольги, проблема чаще всего в вентиляции, а не в таинственной протечке. Отдел расширения Университета штата Северная Каролина рекомендует поддерживать влажность в помещении ниже 60%, а оптимальный диапазон для большинства домов — от 30 до 50%. Именно в этих пределах стены реже "потеют" после приготовления еды или горячего душа.
Специалисты советуют использовать вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной и оставлять их работать еще несколько минут после того, как пар исчез. В сухие дни короткое проветривание существенно снижает влажность. Если ситуация не улучшается — специалисты рекомендуют рассмотреть использование осушителя воздуха.
Как устранить протекание стен
По словам экспертов, если влага оказалась со стороны стены — речь идет о реальной протечке. Причиной могут быть поврежденная сантехника, сток с крыши, забитые водосточные желоба, плохой дренаж у фундамента или трещины, раскрывающиеся во время ливней.
Агентство по охране окружающей среды США предупреждает, что если мокрые или влажные участки высушить в течение 24–48 часов после протечки или разлива, в большинстве случаев плесень не появится.
Если пятно продолжает распространяться, краска пузырится или ощущается затхлый запах — специалисты настоятельно рекомендуют не медлить и пригласить архитектора, строительного инспектора или специалиста по контролю влажности. Сначала следует устранить источник воды, иначе пятно появится снова — независимо от того, сколько раз будут красить стену.
Об источнике: Ecoticias.com (Econews)
Ecoticias.com — это испаноязычный онлайн-медиапроект, известный как "El Periódico Verde" ("Зеленая газета"), который специализируется на новостях и материалах об экологии, изменении климата, энергетике и устойчивом развитии. Сайт был запущен в 2004 году и публикует контент на испанском и английском языках.
Платформа охватывает широкий спектр тем: окружающая среда, природа, возобновляемые источники энергии, выбросы CO₂, переработка отходов, экологическое питание, здоровый образ жизни и "зеленый" стиль жизни в целом. Материалы представлены в формате новостей, пояснительных статей и обзоров актуальных событий в сфере экологии и науки.
По собственным данным проекта, Ecoticias имеет значительную аудиторию — десятки миллионов просмотров ежемесячно и читателей в разных странах, в частности в Испании, США и Латинской Америке.
