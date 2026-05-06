Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

Юрий Берендий
6 мая 2026, 20:58
В Украине частично ослабили ограничения на выезд за границу, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно
Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Правительство отменило ограничения на выезд для большинства государственных служащих
  • Правила для ключевых должностных лиц останутся неизменными

Кабинет Министров Украины принял решение отменить ограничения на выезд за границу для определенной категории женщин, занимающих государственные должности, во время действия военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", — сообщила она.

В то же время она уточнила, что эти изменения не касаются высшего руководства государства и ключевых должностных лиц. Ограничения остаются в силе для членов правительства, руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, представителей Офиса президента, аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ, Национального банка, а также для народных депутатов, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и органов с общенациональной юрисдикцией.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить бесперебойную работу государства", — подытожила премьер.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 августа 2025 года в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте до 25 лет. Его цель — отменить ограничения для призывников и военнообязанных, не подлежащих мобилизации.

Уже 26 августа правительство обновило правила пересечения государственной границы. Так, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили возможность свободно выезжать за пределы страны и возвращаться во время военного положения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время в парламенте зарегистрировали еще один законопроект №14210, который может существенно изменить подходы к выезду граждан за границу в период военного положения. Документ предусматривает расширение оснований для временных ограничений на выезд и был обнародован 14 ноября 2025 года.

О личности: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

война в Украине Кабмин правительство госграница пересечение границы Юлия Свириденко
