Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

Хайден Пенетьерри заговорила об очень личных темах накануне важного события.

Хайден готовится выпустить мемуары

Бывшая жена Владимира Кличко и мать их единственной дочери Хейден Панеттьери впервые откровенно рассказала о своей сексуальности.

Как пишет Page Six, актриса призналась в своей бисексуальности в мемуарах "Это я: Расплата", которые выйдут 19 мая.

"Теперь… когда я решила поделиться этим с миром, я с уверенностью могу сказать, что да, я бисексуалка", — сказала 36-летняя звезда сериала "Герои" изданию в среду. "Я сказала это! Это первый раз, когда я смогла сказать это вслух".

Хайден Пенетьерри отлично выглядит

Хотя Панеттьери никогда не чувствовала, что "настало подходящее время" для публичного заявления о своей сексуальности, она пошутила, что "лучше поздно, чем никогда".

Звезда отметила, что в юности ее "заставляли всегда быть идеальной" и "не поощряли просто быть собой".

Она добавила: "Затем наступил период, когда казалось, что признание в бисексуальности или в том, что людям нравятся девушки, особенно женщинам, стало модой".

Хайден Пенетьерри сменила имидж

Панеттьери уточнила, что за эти годы у нее были "романтические отношения с женщинами".

"Это было страшно, потому что папарацци постоянно поджидали меня на улице и следили за мной повсюду", — вспоминала она, отмечая, что "даже в детстве ее гораздо больше привлекали женщины, чем… мужчины".

Номинантка на "Золотой глобус" продолжила: "Я пробовала, но поскольку никому об этом не рассказывала, у меня не хватало смелости полностью погрузиться в это эмоционально. Потому что, если бы я влюбилась, мне бы не хотелось это скрывать".

О персоне: Хайден Пенетьерри Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь — Кайя-Евдокия Кличко

