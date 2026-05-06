Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

Прогноз погоды в Украине на 7 мая

Погода в Украине в четверг, 7 мая, по-прежнему будет жаркой, но в некоторых регионах прогнозируются грозы и штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, завтра в течение дня ожидается +22...+28 градусов.

"Напоминаю, что сегодня и завтра Украина — самая жаркая страна Европы", — добавила синоптик.

По ее словам, в четверг дожди с грозами вероятны в западных областях Украины, на остальной территории сохранится сухая погода.

Также в западных областях будет сильный юго-западный ветер, который может достигать штормовых значений.

Погода 7 мая

Погода в Киеве

В Киеве 7 мая осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Также будет порывистый юго-западный ветер.

Погода в Киеве

Диденко подчеркнула, что в дальнейшем дождей с грозами станет больше, а температура воздуха снизится. Только в восточной части еще сохранится очень теплая погода.

Наталья Диденко

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели ночные заморозки полностью отступят, а дневной фон температуры уже будет соответствовать летним показателям.

По его словам, ветер в течение всей недели ожидается слабым, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявляли, что 6-8 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Житомире и по всей области 7 мая сохранится летняя теплая погода. День пройдет под переменной облачностью, но без существенных осадков — небо время от времени затягивать будут облака, однако дождя синоптики не ожидают.

В то же время в Ровенской области ожидается контрастная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков ночью, днем возможны кратковременные дожди с грозами.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

