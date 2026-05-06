Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

Картина Мела Гибсона, которая получила название "Воскрешение Христа", выйдет в двух частях.

https://glavred.info/movies/zavershilis-semki-prodolzheniya-strastey-hristovyh-daty-premery-10762424.html Ссылка скопирована

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Премьера первой части состоится 26 марта 2027 года

Вторая часть выйдет 6 мая 2027 года

Стало известно об официальном завершении съемочного процесса продолжения культового фильма "Страсти Христовы". Об этом сообщает издание World Of Reel.

Картина Мела Гибсона, которая получила название "Воскрешение Христа", выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней - 6 мая 2027 года.

видео дня

Производство проекта суммарно заняло семь месяцев, а большая часть съемок проходила в Риме и других городах Италии.

Известно, что бюджет фильма составил около 250 миллионов долларов. Обе картины станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События в "Воскрешении Христа" развернутся после смерти Иисуса.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Украинский телеведущий Андрей Данилевич вместе со своей женой Татьяной снялись в массовых сценах фильма "Дьявол носит Prada-2".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мел Гибсон Мел Гибсон - австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" (1996) за режиссуру драмы "Храброе сердце". Почетный офицер ордена Австралии, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Безумный Макс", "Человек без лица", "Страсти Христовы", "Чего хотят женщины", "Патриот", "Храброе сердце" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред