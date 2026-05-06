Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Инна Ковенько
6 мая 2026, 11:26
Подорожали как бензин, так и дизельное топливо, однако изменения коснулись не всех регионов.
Цены на топливо в Украине 6 мая
Цены на топливо в Украине 6 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких сетях выросли цены на бензин и дизель
  • Как изменились цены на автогаз
  • Какова стоимость дизельного топлива

В среду, 6 мая, на украинских АЗС зафиксирован рост стоимости бензина и дизельного топлива. Подорожание произошло только в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других операторов остались без изменений, пишет РБК-Украина.

Что происходит с ценами на топливо

За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр. В частности, бензин А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л, премиальный Pulls 95 — 80,90 грн/л, Pulls 100 — 87,90 грн/л, а дизельное топливо — 91,90 грн/л.

видео дня

В других крупных сетях — WOG, SOCAR и "Укрнафти" — цены остались без изменений. Автогаз также стабилен: на OKKO и WOG он стоит 49,90 грн/л, на SOCAR — 49,98 грн/л, а самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" — 47,90 грн/л.

В целом рынок демонстрирует относительную стабильность цен, большинство операторов сохранили предыдущие показатели. В то же время в двух сетях зафиксировано подешевение отдельных видов топлива:

  • автогаз подешевел на 1 грн за литр;
  • бензин А-92 — на 1,10 грн;
  • бензин А-95 — на 90 коп.;
  • бензин А-95+ — на 20 коп.
Цены на бензин в Украине
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Порастут ли цены на топливо - мнение эксперта

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн пояснил, что из-за мирового подорожания нефтепродуктов и падения маржи украинских АЗС цены на топливо в ближайшее время могут вырасти. По его словам, в апреле мировые котировки бензина поднялись на эквивалент 4,5 грн за литр, тогда как розничные цены в Украине оставались неизменными. Это привело к критическому сокращению разницы между оптовыми и розничными ценами.

Несмотря на финансовое давление на операторов и вероятное повышение стоимости, дефицита топлива не прогнозируют — ресурса на рынке достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей.

Кэшбэк на топливо и цены на топливо — последние новости

Главред ранее писал, что Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Максимальная сумма кэшбэка в месяц будет ограничена 500 грн.

В то же время на рынке возможно снижение цен на топливо, ведь Антимонопольный комитет обязал сети автозаправочных станций в течение ближайших 10 дней установить экономически обоснованную стоимость.

Напомним, Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся поставки нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

О личности: Сергей Куюн

Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бензин дизтопливо цена бензина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:26Экономика
Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:20Украина
"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Китайский гороскоп на сегодня, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на сегодня, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Последние новости

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Реклама
10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:01

Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

09:52

"Выглядит не очень": Андрей Джеджула решился показать третью жену

09:34

Гороскоп на завтра, 7 мая: Стрельцам — трудности, Козерогам — неожиданность

09:28

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

08:41

Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

08:36

РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

Реклама
07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

22:49

Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

Реклама
22:12

Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Рекордный урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять