Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

В среду, 6 мая, на украинских АЗС зафиксирован рост стоимости бензина и дизельного топлива. Подорожание произошло только в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других операторов остались без изменений, пишет РБК-Украина.
Что происходит с ценами на топливо
За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр. В частности, бензин А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л, премиальный Pulls 95 — 80,90 грн/л, Pulls 100 — 87,90 грн/л, а дизельное топливо — 91,90 грн/л.
В других крупных сетях — WOG, SOCAR и "Укрнафти" — цены остались без изменений. Автогаз также стабилен: на OKKO и WOG он стоит 49,90 грн/л, на SOCAR — 49,98 грн/л, а самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" — 47,90 грн/л.
В целом рынок демонстрирует относительную стабильность цен, большинство операторов сохранили предыдущие показатели. В то же время в двух сетях зафиксировано подешевение отдельных видов топлива:
- автогаз подешевел на 1 грн за литр;
- бензин А-92 — на 1,10 грн;
- бензин А-95 — на 90 коп.;
- бензин А-95+ — на 20 коп.
Порастут ли цены на топливо - мнение эксперта
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн пояснил, что из-за мирового подорожания нефтепродуктов и падения маржи украинских АЗС цены на топливо в ближайшее время могут вырасти. По его словам, в апреле мировые котировки бензина поднялись на эквивалент 4,5 грн за литр, тогда как розничные цены в Украине оставались неизменными. Это привело к критическому сокращению разницы между оптовыми и розничными ценами.
Несмотря на финансовое давление на операторов и вероятное повышение стоимости, дефицита топлива не прогнозируют — ресурса на рынке достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей.
Кэшбэк на топливо и цены на топливо — последние новости
Главред ранее писал, что Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Максимальная сумма кэшбэка в месяц будет ограничена 500 грн.
В то же время на рынке возможно снижение цен на топливо, ведь Антимонопольный комитет обязал сети автозаправочных станций в течение ближайших 10 дней установить экономически обоснованную стоимость.
Напомним, Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся поставки нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
О личности: Сергей Куюн
Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
