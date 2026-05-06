Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Подорожали как бензин, так и дизельное топливо, однако изменения коснулись не всех регионов.

Цены на топливо в Украине 6 мая

В среду, 6 мая, на украинских АЗС зафиксирован рост стоимости бензина и дизельного топлива. Подорожание произошло только в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других операторов остались без изменений, пишет РБК-Украина.

За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр. В частности, бензин А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л, премиальный Pulls 95 — 80,90 грн/л, Pulls 100 — 87,90 грн/л, а дизельное топливо — 91,90 грн/л.

В других крупных сетях — WOG, SOCAR и "Укрнафти" — цены остались без изменений. Автогаз также стабилен: на OKKO и WOG он стоит 49,90 грн/л, на SOCAR — 49,98 грн/л, а самый дешевый вариант предлагает "Укрнафта" — 47,90 грн/л.

В целом рынок демонстрирует относительную стабильность цен, большинство операторов сохранили предыдущие показатели. В то же время в двух сетях зафиксировано подешевение отдельных видов топлива:

автогаз подешевел на 1 грн за литр;

бензин А-92 — на 1,10 грн;

бензин А-95 — на 90 коп.;

бензин А-95+ — на 20 коп.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн пояснил, что из-за мирового подорожания нефтепродуктов и падения маржи украинских АЗС цены на топливо в ближайшее время могут вырасти. По его словам, в апреле мировые котировки бензина поднялись на эквивалент 4,5 грн за литр, тогда как розничные цены в Украине оставались неизменными. Это привело к критическому сокращению разницы между оптовыми и розничными ценами.

Несмотря на финансовое давление на операторов и вероятное повышение стоимости, дефицита топлива не прогнозируют — ресурса на рынке достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей.

Главред ранее писал, что Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Максимальная сумма кэшбэка в месяц будет ограничена 500 грн.

В то же время на рынке возможно снижение цен на топливо, ведь Антимонопольный комитет обязал сети автозаправочных станций в течение ближайших 10 дней установить экономически обоснованную стоимость.

Напомним, Украина рассчитывает, что после возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся поставки нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

О личности: Сергей Куюн Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

