Что заявил Прилепин:
- Украина перехватывает инициативу на фронте
- Армия РФ не сможет захватить Славянск
- Без дополнительного плана у России нет шансов на победу
За последние несколько месяцев Украина достигла ощутимого преимущества в БПЛА на фронте. Это начали признавать даже ярые сторонники кремлевского режима. В частности, российский пропагандист Захар Прилепин начал паниковать из-за войны в Украине.
По его словам, оккупационная армия страны-агрессора России начала терять территории, о чем умалчивает командование РФ. Он отметил, что тенденции на фронте ухудшаются для россиян.
"Война не закончится. Никто нам никакого мира не подпишет. Мы не зайдем в Славянск, не водрузим там флаг в центре города", — подчеркнул пропагандист.
Прилепин считает, что без секретного плана у Кремля нет шансов на победу, и при сохранении текущих тенденций РФ вскоре начнет проигрывать Украине.
Может ли РФ готовить выход из войны против Украины — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам политического аналитика, военнослужащего Виктора Андрусива, экономические трудности, истощение ресурсов и растущее давление на бюджет могут стать решающими факторами, которые будут влиять на решение Кремля относительно мирных переговоров.
Он подчеркнул, что решающим фактором для завершения войны станет экономическое состояние России, ведь в случае затягивания боевых действий до 2027 года ресурсы могут иссякнуть.
Напомним, Главред писал, что российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции.
Ранее сообщалось, что российские войска, впервые вошедшие на окраины Константиновки еще осенью 2025 года, так и не смогли превратить этот прорыв в реальное наступление.
Недавно стало известно, что в ночь на 5 мая российская оккупационная армия атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. 62-летний мужчина получил ранения.
О личности: Захар Прилепин
Захар Прилепин — российский писатель, политик и пропагандист. Он выступал за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В 2016–2018 годах он воевал против украинцев в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР".
В 2021 году он стал сопредседателем российской партии "Справедливость России — Патриоты — За правду". После этого его избрали в Госдуму РФ, но он отказался от мандата.
Прямо перед началом полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает Википедия.
