"Мы не зайдем в Славянск": в РФ начали говорить о поражении в войне

Соратники Путина начали понимать, что на фронте ситуация постоянно ухудшается.

https://glavred.info/world/my-ne-zaydem-v-slavyansk-v-rf-nachali-govorit-o-porazhenii-v-voyne-10762106.html Ссылка скопирована

Пропагандист недоволен молчанием командования РФ по поводу проблем на фронте / Коллаж: Главред, фото: 127 ОВМБр, t.me/zakharprilepin

Что заявил Прилепин:

Украина перехватывает инициативу на фронте

Армия РФ не сможет захватить Славянск

Без дополнительного плана у России нет шансов на победу

За последние несколько месяцев Украина достигла ощутимого преимущества в БПЛА на фронте. Это начали признавать даже ярые сторонники кремлевского режима. В частности, российский пропагандист Захар Прилепин начал паниковать из-за войны в Украине.

По его словам, оккупационная армия страны-агрессора России начала терять территории, о чем умалчивает командование РФ. Он отметил, что тенденции на фронте ухудшаются для россиян.

видео дня

"Война не закончится. Никто нам никакого мира не подпишет. Мы не зайдем в Славянск, не водрузим там флаг в центре города", — подчеркнул пропагандист.

Славянск / Инфографика: Главред

Прилепин считает, что без секретного плана у Кремля нет шансов на победу, и при сохранении текущих тенденций РФ вскоре начнет проигрывать Украине.

Может ли РФ готовить выход из войны против Украины — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического аналитика, военнослужащего Виктора Андрусива, экономические трудности, истощение ресурсов и растущее давление на бюджет могут стать решающими факторами, которые будут влиять на решение Кремля относительно мирных переговоров.

Он подчеркнул, что решающим фактором для завершения войны станет экономическое состояние России, ведь в случае затягивания боевых действий до 2027 года ресурсы могут иссякнуть.

Война в Украине — последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции.

Ранее сообщалось, что российские войска, впервые вошедшие на окраины Константиновки еще осенью 2025 года, так и не смогли превратить этот прорыв в реальное наступление.

Недавно стало известно, что в ночь на 5 мая российская оккупационная армия атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. 62-летний мужчина получил ранения.

Читайте также:

О личности: Захар Прилепин Захар Прилепин — российский писатель, политик и пропагандист. Он выступал за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В 2016–2018 годах он воевал против украинцев в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". В 2021 году он стал сопредседателем российской партии "Справедливость России — Патриоты — За правду". После этого его избрали в Госдуму РФ, но он отказался от мандата. Прямо перед началом полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред