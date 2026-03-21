Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

Юрий Берендий
21 марта 2026, 17:35
Решающим фактором завершения войны станет экономическое истощение РФ, которое заставит её искать выгодные условия для выхода из конфликта, отметил эксперт.
Россия готовится к выходу из войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Совет безопасности Российской Федерации

О чем идет речь в материале:

  • Кремль может готовить завершение войны в Украине
  • Мирное соглашение для России — лучший вариант для сохранения экономического потенциала

Экономические трудности, истощение ресурсов и растущее давление на бюджет могут стать решающими факторами, которые повлияют на решение Кремля относительно мирных переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив.

По его словам, решающим фактором для завершения войны станет экономическое состояние России, ведь в случае затягивания боевых действий до 2027 года ресурсы могут иссякнуть.

видео дня

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Андрусив подчеркнул, что содержание армии, обеспечение военных и производство техники требуют значительных затрат, и при их нехватке система начнет давать сбой, что в конечном итоге подтолкнет Москву к поиску договоренностей.

"У них есть определенный консенсус относительно того, что соглашение — это лучший для них вариант выхода из войны на сегодняшний день. Ведь в случае дальнейшего экономического ослабления никто не захочет заключать с ними выгодные для них соглашения — даже тот самый Дональд Трамп. Поэтому они это понимают и пытаются использовать имеющиеся ресурсы, чтобы достичь максимально выгодного для себя соглашения и выйти из войны", — резюмирует он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, трехсторонний переговорный процесс с участием Украины, США и России может возобновиться уже в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Москва якобы предложила Вашингтону сделку: прекратить передачу Ирану разведывательных данных, в частности координат американских военных объектов на Ближнем Востоке, в обмен на отказ США предоставлять Украине аналогичную информацию о целях на территории России. Об этом сообщают источники Politico, осведомленные о ходе российско-американских контактов.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Россия не побеждает в войне против Украины, а лишь пытается дестабилизировать ситуацию, в частности с помощью ракетных ударов.

Другие новости:

О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Виктор Андрусив мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять