Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

Решающим фактором завершения войны станет экономическое истощение РФ, которое заставит её искать выгодные условия для выхода из конфликта, отметил эксперт.

Россия готовится к выходу из войны против Украины

Кремль может готовить завершение войны в Украине

Мирное соглашение для России — лучший вариант для сохранения экономического потенциала

Экономические трудности, истощение ресурсов и растущее давление на бюджет могут стать решающими факторами, которые повлияют на решение Кремля относительно мирных переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив.

По его словам, решающим фактором для завершения войны станет экономическое состояние России, ведь в случае затягивания боевых действий до 2027 года ресурсы могут иссякнуть.

Андрусив подчеркнул, что содержание армии, обеспечение военных и производство техники требуют значительных затрат, и при их нехватке система начнет давать сбой, что в конечном итоге подтолкнет Москву к поиску договоренностей.

"У них есть определенный консенсус относительно того, что соглашение — это лучший для них вариант выхода из войны на сегодняшний день. Ведь в случае дальнейшего экономического ослабления никто не захочет заключать с ними выгодные для них соглашения — даже тот самый Дональд Трамп. Поэтому они это понимают и пытаются использовать имеющиеся ресурсы, чтобы достичь максимально выгодного для себя соглашения и выйти из войны", — резюмирует он.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, трехсторонний переговорный процесс с участием Украины, США и России может возобновиться уже в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Москва якобы предложила Вашингтону сделку: прекратить передачу Ирану разведывательных данных, в частности координат американских военных объектов на Ближнем Востоке, в обмен на отказ США предоставлять Украине аналогичную информацию о целях на территории России. Об этом сообщают источники Politico, осведомленные о ходе российско-американских контактов.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Россия не побеждает в войне против Украины, а лишь пытается дестабилизировать ситуацию, в частности с помощью ракетных ударов.

Другие новости:

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

