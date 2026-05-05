Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

Ушел из жизни один из основоположников украинской анимации, режиссёр, художник и педагог, внесший весомый вклад в развитие отечественного кино.

https://glavred.info/ukraine/umer-odin-iz-sozdateley-multfilmov-o-kazakah-chto-izvestno-o-vydayushchemsya-animatore-10762232.html Ссылка скопирована

Умер один из создателей мультфильмов о казаках Евгений Сивоконь / Коллаж: Главред, фото: Украинская киноакадемия﻿, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Сегодня, 5 мая, скончался легендарный украинский аниматор Евгений Сивоконь

Сивоконь До своего 89-летия он не дожил всего 2 дня

В возрасте 88 лет ушел из жизни украинский художник-мультипликатор, режиссер и педагог Евгений Сивоконь, которого считают одним из основателей современной украинской анимации. О его смерти сообщили Украинская киноакадемия и Национальный центр Александра Довженко.

Он родился в 1937 году в семье архитектора и получил образование на графическом факультете Киевского государственного художественного института.

видео дня

С 1960 года работал в творческом объединении художественной мультипликации студии "Киевнаукфильм", впоследствии — на студии "Укранимафильм". Также преподавал на кафедре кинорежиссуры и кинодраматургии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

"Евгений Яковлевич Сивоконь — режиссер, художник, сценарист и педагог, стоявший у истоков современной украинской анимации и формировавший ее язык на протяжении десятилетий. Его творческое наследие насчитывает более 25 анимационных фильмов, среди которых "Человек и слово", "Страна Личилия", "Спаси и сохрани", "Сплетницы", "Ненаписанное письмо", "Засыплет снег дороги" и другие. Его работы представляли Украину на международных фестивалях и были отмечены многочисленными наградами", — говорится в сообщении.

Как художник-мультипликатор Евгений Сивоконь участвовал в создании анимационных фильмов о казаках, а также многих других проектов.

Он также занимался преподавательской деятельностью, обучая несколько поколений украинских аниматоров. Среди его учеников — Степан Коваль, известный по работе "Ехал трамвай №9", и Анатолий Лавренишин, автор "Виктор Робот".

Кроме того, Сивоконь создал и проиллюстрировал ряд книг, посвященных анимации.

Художник был лауреатом художественной премии "Киев" имени Ивана Миколайчука, членом Национального союза кинематографистов Украины и имел более 55 лет профессионального опыта.

В 2022 году он был удостоен награды Национальной кинопремии "Золота Дзига" за вклад в развитие украинского кино.

7 мая ему должно было исполниться 89 лет.

Смерти выдающихся украинцев

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что 8 апреля, на 63-м году жизни скончался украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Черногуз.

Также на 57-м году жизни ушел из жизни украинский оперный певец, заслуженный артист Украины и солист Национальной оперы Петр Приймак. Он скончался утром 5 апреля.

Кроме того, 30 марта скончался украинский актер, комик и музыкант, участник труппы "Маски" Владимир Комаров. Ему было 62 года, и смерть наступила менее чем через месяц после его дня рождения.

Другие новости:

Об источнике: Украинская киноакадемия Украинская киноакадемия (англ. Ukrainian Film Academy, UFA) — украинское объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства, основанное в 2017 году с целью поддержки и развития современного украинского кинематографа. С 2017 года Украинская киноакадемия проводит ежегодную церемонию вручения Национальной кинопремии "Золотая вертушка", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред