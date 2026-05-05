РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибших

В Краматорске разрушены дома и повреждены машины.

https://glavred.info/war/rf-bila-fabami-po-lyudyam-v-centre-kramatorska-mnogo-pogibshih-10762238.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар ФАБами по Краматорску / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

РФ ударила ФАБами по Краматорску

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар фугасными бомбами по центру Краматорска. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Известно, что по центру города ударили три бомбы. По состоянию на 17:50 известно как минимум о трех погибших и 5 раненых.

видео дня

"На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы", — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены жилые дома.

"Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем масштабы разрушений", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших возросло до пяти.

"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям... Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, число жертв может увеличиться. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – написал Зеленский.

ФАБ / Главред

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что число пострадавших в результате атаки возросло до девяти. Известно, что россияне применили авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК. Попадание пришлось по району плотной жилой застройки.

"У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту военного преступления.

Атака РФ на Украину 5 мая - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.

Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.

Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.

Другие новости:

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред