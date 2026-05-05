Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

Марина Иваненко
5 мая 2026, 18:49
В мае садоводы активно готовят компост, но не все знают об опасности чайных пакетиков. Как избежать ошибок и сделать компост безопасным.
Почему в мае рекомендуют разрывать чайные пакетики в саду
О чем вы узнаете:

  • Почему чайные пакетики могут наносить вред почве
  • Как безопасно использовать чай в садоводстве

Май — это пиковый период для садоводства. Именно сейчас эксперты советуют активно пополнять компостные кучи, но предостерегают от распространенной ошибки — использования целых чайных пакетиков. Почему — подробнее расскажет Главред.

Почему май считается ключевым месяцем для садоводов

По данным Метеорологического бюро, именно в мае складываются идеальные условия для выращивания урожая. Зимние морозы окончательно отступают, а количество солнечного света становится максимальным.

Гай Бартер, главный советник по садоводству RHS, объясняет:

Май — это месяц, когда упорный труд предыдущих месяцев начинает приносить плоды. Более длинные дни дают достаточно времени для совмещения активного садоводства с теплым сиянием вечеров, когда можно насладиться результатами тяжелого труда.

Как правильно сделать компост

Компостирование — это естественный способ превратить отходы (корочки картофеля, моркови или бананов) в "черное золото" для сада.

Если у вас еще нет компостной кучи, ее можно создать где угодно, выбрав вариант по своим возможностям.

Бюджетный вариант — обычный пластиковый контейнер или старый бак с крышкой. Главное условие — сделать отверстия для доступа воздуха, чтобы бактерии могли разлагать органику.

Существуют и профессиональные решения — деревянные компостеры, многоотсековые "горячие контейнеры" и другие сложные системы, ускоряющие процесс.

Почему чайные пакетики портят компост

Главная проблема для качественного компоста — современные чайные пакетики. Как объясняет журнал Which?, традиционно их запечатывали полипропиленом. Этот пластик позволяет краям пакетика термогерметизироваться, чтобы он не распался в кипятке.

Хотя его количество невелико, он не разлагается и загрязняет почву микропластиком.

Даже экологическая маркировка может быть обманчивой. Производители Yorkshire Tea отмечают:

Чайные пакетики из PLA (биопластика) иногда называют безпластиковыми, но мы никогда не использовали эту этикетку. Растительный пластик — это все равно пластик. Мы советуем разрезать пакетики, компостировать чай, а саму оболочку выбрасывать в мусор.

Как правильно использовать чай в саду

Ассоциация чая и настоев Великобритании настаивает: единственный безопасный способ удобрить сад чаем — это высыпать "сырые" чайные листья непосредственно в компост.

Саму бумажную оболочку, которая часто содержит невидимые пластиковые волокна, следует выбрасывать в общий мусор, чтобы она попала на свалку, а не в ваш будущий урожай.

Благодаря такому подходу компост будет чистым, а растения получат максимум питательных веществ без лишней химии.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для траншу 90 млрд евро

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по Запорожью

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибших

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

