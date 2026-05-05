Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

Константин Пономарев
5 мая 2026, 15:44
Пилот Королевских ВВС Великобритании заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.
Пилот утверждал, что пережил нечто, напоминающее путешествие во времени
Пилот утверждал, что пережил нечто, напоминающее путешествие во времени / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Wikimedia Commons

Вы узнаете:

  • Что именно пилот увидел на "заброшенной" военной базе
  • Как детали из видения совпали с будущим в реальности
  • Как второе видение едва не закончилось трагедией

История британского военного пилота вновь привлекла внимание после того, как его необычное "видение будущего" совпало с реальными событиями спустя годы. Маршал авиации Роберт Виктор Годдард утверждал, что во время одного из полетов пережил нечто, напоминающее путешествие во времени.

По словам летчика, загадочный эпизод произошел во время задания на авиабазе RAF Drem в Шотландии. В тот момент аэродром считался заброшенным, однако после выхода из шторма пилот увидел совершенно иную картину. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Необычное видение пилота

Годдард рассказывал, что вместо пустого поля перед ним предстала оживленная база Королевских ВВС. По его рассказал, самолеты стояли на взлетной полосе, а персонал занимался повседневной работой. При этом детали выглядели странно. Почти вся техника была окрашена в желтый цвет, а среди нее находился моноплан, тогда как в то время такие модели обычно имели серебристый окрас.

Загадочный эпизод произошел во время задания на авиабазе RAF Drem в Шотландии
Загадочный эпизод произошел во время задания на авиабазе RAF Drem в Шотландии / Фото: Wikimedia Commons

Не менее необычной оказалась и форма сотрудников военной база. Вместо привычных бежевых комбинезонов они были одеты в синие. Позже именно такие изменения действительно произошли в структуре и внешнем виде служащих в ВВС, что заставило многих говорить о совпадении, выходящем за рамки обычной случайности.

Совпадение или "временной сдвиг"

Сам пилот считал, что смог увидеть будущее. Издание отмечает, что подобные случаи часто описываются как "временной сдвиг". Это явление, при котором человек якобы на короткое время оказывается в другом временном промежутке.

Научное сообщество скептически относится к подобным заявлениям, но увиденные Годдардом изменения в конечном итоге материализовалось в реальность.

Странные случаи преследовали пилота на протяжении всей его карьеры
Странные случаи преследовали пилота на протяжении всей его карьеры / Фото: Wikimedia Commons

После странного случая пилот добился успехов в своей профессии и в 1939 году сопровождал Британский экспедиционный корпус во Францию.

В следующем году летчик был назначен старшим офицером штаба ВВС и стал ключевой фигурой в отряде, который помогал защищать британские авиационные ресурсы от немецких войск

Ранее Главред писал о том, что мужчина заявил, что живет в 2028 году и там нет других людей. Житель Испании заявляет, что провел 340 дней в будущем. Пустые улицы и города на его видео выглядят странно и вызывают сомнения.

Также сообщалось о том, что на фото 1943 года нашли "гостя из будущего". На старинном снимке с пляжа заметили мужчину с предметом, похожим на телефон. Загадка вызвала споры и заставила по-новому взглянуть на архивное фото.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авиакатастрофа военный самолет интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

17:05Война
Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

16:50Аналитика
"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когда

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когда

16:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Последние новости

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновВидео

17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

Реклама
16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

Реклама
14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

13:48

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:21

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожаяВидео

13:21

Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

13:10

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:09

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когдаВидео

12:59

Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

12:40

"Мы не зайдем в Славянск": в РФ начали говорить о поражении в войне

12:22

Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

11:46

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

11:43

Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожайВидео

11:36

"Немедленный развод": женщина раскрыла отвратительную привычку мужа

11:12

"Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю НикитюкВидео

11:04

В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

Реклама
10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять