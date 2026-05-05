Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

Пилот Королевских ВВС Великобритании заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

https://glavred.info/oddities/voennyy-pilot-sovershil-puteshestvie-vo-vremeni-chto-on-uvidel-10762163.html Ссылка скопирована

Пилот утверждал, что пережил нечто, напоминающее путешествие во времени / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Wikimedia Commons

Вы узнаете:

Что именно пилот увидел на "заброшенной" военной базе

Как детали из видения совпали с будущим в реальности

Как второе видение едва не закончилось трагедией

История британского военного пилота вновь привлекла внимание после того, как его необычное "видение будущего" совпало с реальными событиями спустя годы. Маршал авиации Роберт Виктор Годдард утверждал, что во время одного из полетов пережил нечто, напоминающее путешествие во времени.

По словам летчика, загадочный эпизод произошел во время задания на авиабазе RAF Drem в Шотландии. В тот момент аэродром считался заброшенным, однако после выхода из шторма пилот увидел совершенно иную картину. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Необычное видение пилота

Годдард рассказывал, что вместо пустого поля перед ним предстала оживленная база Королевских ВВС. По его рассказал, самолеты стояли на взлетной полосе, а персонал занимался повседневной работой. При этом детали выглядели странно. Почти вся техника была окрашена в желтый цвет, а среди нее находился моноплан, тогда как в то время такие модели обычно имели серебристый окрас.

Загадочный эпизод произошел во время задания на авиабазе RAF Drem в Шотландии / Фото: Wikimedia Commons

Не менее необычной оказалась и форма сотрудников военной база. Вместо привычных бежевых комбинезонов они были одеты в синие. Позже именно такие изменения действительно произошли в структуре и внешнем виде служащих в ВВС, что заставило многих говорить о совпадении, выходящем за рамки обычной случайности.

Совпадение или "временной сдвиг"

Сам пилот считал, что смог увидеть будущее. Издание отмечает, что подобные случаи часто описываются как "временной сдвиг". Это явление, при котором человек якобы на короткое время оказывается в другом временном промежутке.

Научное сообщество скептически относится к подобным заявлениям, но увиденные Годдардом изменения в конечном итоге материализовалось в реальность.

Странные случаи преследовали пилота на протяжении всей его карьеры / Фото: Wikimedia Commons

После странного случая пилот добился успехов в своей профессии и в 1939 году сопровождал Британский экспедиционный корпус во Францию.

В следующем году летчик был назначен старшим офицером штаба ВВС и стал ключевой фигурой в отряде, который помогал защищать британские авиационные ресурсы от немецких войск

Ранее Главред писал о том, что мужчина заявил, что живет в 2028 году и там нет других людей. Житель Испании заявляет, что провел 340 дней в будущем. Пустые улицы и города на его видео выглядят странно и вызывают сомнения.

Также сообщалось о том, что на фото 1943 года нашли "гостя из будущего". На старинном снимке с пляжа заметили мужчину с предметом, похожим на телефон. Загадка вызвала споры и заставила по-новому взглянуть на архивное фото.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред