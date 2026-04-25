340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

Константин Пономарев
25 апреля 2026, 13:12
Житель Испании заявляет, что провел 340 дней в будущем без людей. Пустые улицы и города на его видео выглядят странно и вызывают сомнения.
Мужчина заявил, что живет в 2028 году в полном одиночестве без людей

  • Почему в "пустых" городах все продолжает работать
  • Как мужчина объясняет свое "путешествие" в 2028 год
  • Может ли один человек выжить 340 дней в полном одиночестве

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из Испании вновь оказался в центре внимания после серии видео, в которых он утверждает, что оказался в будущем без людей. Мужчина по имени Хавьер заявляет, что провел уже 340 дней в постапокалиптическом мире, где остался единственным выжившим.

Его ролики, набравшие миллионы просмотров в TikTok, показывают пустые улицы, музеи и пляжи. На кадрах города выглядят нетронутыми, но полностью лишенными человеческой активности. На улицах нет ни прохожих, ни машин в движении.

Безлюдные города и странные "доказательства"

Хавьер публикует видео из разных городов Испании, включая Валенсию, Барселону, Мадрид и Севилью. Он демонстрирует жилые кварталы, детские площадки и туристические места, которые обычно переполнены людьми, но в его роликах они выглядят заброшенными.

Особое внимание привлекло видео из музея. Мужчина спокойно гуляет по залам, утверждая, что в обычное время там всегда многолюдно. При этом помещения выглядят ухоженными, а экспозиции полностью сохраненными.

340 дней одиночества и попытки найти помощь

В своих публикациях Хавьер регулярно подчеркивает, что находится в полной изоляции. Он утверждает, что не встречал ни одного человека и продолжает искать признаки жизни.

В своих публикациях Хавьер регулярно подчеркивает, что находится в полной изоляции / Фото: tiktok.com/@unicosobreviviente

В одном из роликов он говорит, что начинает терять надежду, и просит зрителей помочь ему разобраться в происходящем. В другом же делится тревожными мыслями о том, сколько еще сможет выживать в одиночестве.

Скепсис зрителей

Несмотря на популярность аккаунта, пользователи активно сомневаются в правдивости его заявлений. Один из главных вопросов касается сохранения электричества и интернета в якобы опустевшем мире.

Ранее Главред писал о том, что нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества. По мнению известного физика, рост ядерного риска и развитие технологий усиливают вероятность катастрофы.

Также сообщалось о том, что на фото 1943 года нашли "гостя из будущего". На старинном снимке с пляжа заметили мужчину с предметом, похожим на телефон. Загадка вызвала споры и заставила по-новому взглянуть на архивное фото.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

