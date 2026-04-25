340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

Житель Испании заявляет, что провел 340 дней в будущем без людей. Пустые улицы и города на его видео выглядят странно и вызывают сомнения.

Мужчина заявил, что живет в 2028 году в полном одиночестве без людей

Вы узнаете:

Почему в "пустых" городах все продолжает работать

Как мужчина объясняет свое "путешествие" в 2028 год

Может ли один человек выжить 340 дней в полном одиночестве

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из Испании вновь оказался в центре внимания после серии видео, в которых он утверждает, что оказался в будущем без людей. Мужчина по имени Хавьер заявляет, что провел уже 340 дней в постапокалиптическом мире, где остался единственным выжившим.

Его ролики, набравшие миллионы просмотров в TikTok, показывают пустые улицы, музеи и пляжи. На кадрах города выглядят нетронутыми, но полностью лишенными человеческой активности. На улицах нет ни прохожих, ни машин в движении.

Безлюдные города и странные "доказательства"

Хавьер публикует видео из разных городов Испании, включая Валенсию, Барселону, Мадрид и Севилью. Он демонстрирует жилые кварталы, детские площадки и туристические места, которые обычно переполнены людьми, но в его роликах они выглядят заброшенными.

Особое внимание привлекло видео из музея. Мужчина спокойно гуляет по залам, утверждая, что в обычное время там всегда многолюдно. При этом помещения выглядят ухоженными, а экспозиции полностью сохраненными.

340 дней одиночества и попытки найти помощь

В своих публикациях Хавьер регулярно подчеркивает, что находится в полной изоляции. Он утверждает, что не встречал ни одного человека и продолжает искать признаки жизни.

В своих публикациях Хавьер регулярно подчеркивает, что находится в полной изоляции

В одном из роликов он говорит, что начинает терять надежду, и просит зрителей помочь ему разобраться в происходящем. В другом же делится тревожными мыслями о том, сколько еще сможет выживать в одиночестве.

Скепсис зрителей

Несмотря на популярность аккаунта, пользователи активно сомневаются в правдивости его заявлений. Один из главных вопросов касается сохранения электричества и интернета в якобы опустевшем мире.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным.

