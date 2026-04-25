В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

Даже 210 млрд евро замороженных активов РФ не покроют всех расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

Эстония нашла способ, как заставить Россию платить за восстановление Украины

Вы узнаете:

Какой механизм предлагает премьер Естонии

В чем сложности его применения

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ЕС взимать пошлины с российских товаров, в частности со стали и удобрений, а полученные средства направлять на восстановление Украины.

ЕС до сих пор не повышал тарифы с конкретной целью - аккумулировать средства для помощи Украине, пишет Politico. Такая идеядо сих пор вызывает споры внутри Евросоюза.

"Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в разных кулуарах и на разных встречах: различные пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины", - подчеркнул глава эстонского правительства.

По словам премьер-министра Эстонии, имеющихся финансовых ресурсов не хватит для послевоенного восстановления Украины. Он считает, что даже 210 млрд евро замороженных активов РФ не покроют всех расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что стабильные цены на нефть на уровне 80–85 долларов за баррель в течение второго квартала могут несколько улучшить состояние экономики России, но не решат всех проблем. По его словам:

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже".

Санкции против РФ — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Министерство финансов США во вторник исключило два контейнеровоза и одно сухогрузное судно под российским флагом из своего санкционного списка.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Напомним, что США могут отменить санкции в отношении увеличения объемов российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

