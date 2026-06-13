РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

Вызовы безопасности со стороны России носят долгосрочный характер, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский предупредил об угрозе со стороны РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявлений Зеленского:

Российские базы строятся вблизи Европы

Вызовы безопасности со стороны РФ носят долгосрочный характер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является важной составляющей безопасности Европы, а без украинских возможностей и опыта европейским странам может быть чрезвычайно сложно реагировать на долгосрочные угрозы со стороны России.

"И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы даже там, где в советское время военных баз не было, – это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно", – сказал Зеленский в ходе традиционного вечернего обращения.

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По словам президента, вызовы безопасности со стороны России носят долгосрочный характер, поскольку РФ выбрала "долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию" и строит под нее свою политику.

В то же время Зеленский заявил, что Москва пытается влиять на отдельных политиков не ради мира, а для продвижения собственных интересов.

"Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский поздравил Молдову с прогрессом на пути к членству в Европейском Союзе: "Украина и Молдова вместе преодолевают этот путь к полноценному вступлению в Европейский Союз".

Президент также поблагодарил европейских лидеров, которые поддерживают Украину и принимают, по его словам, сильные и справедливые решения. Отдельно он выразил благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште за совместную работу.

/ Инфографика: Главред

Названа возможная стратегия России в отношении НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Москва может стремиться проверить прочность и единство НАТО. По его оценке, одной из потенциальных задач может быть усиление разногласий между странами-членами Альянса и подрыв общей согласованности их действий.

Эксперт полагает, что ослабление внутренней сплоченности НАТО способно повлиять на систему безопасности в Европе. В таком случае отдельным европейским государствам пришлось бы в большей степени рассчитывать на собственные возможности для защиты своих интересов и искать дополнительные механизмы обеспечения безопасности, в том числе через развитие отношений с другими странами, включая Россию.

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Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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