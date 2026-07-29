Секреты Таро: почему некоторым людям лучше воздержаться от гадания

Гадание на Таро может усиливать тревожность и влиять на восприятие решений. Кому следует с осторожностью относиться к этой практике.

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Кому не стоит пользоваться Таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему важно не полагаться на расклады

Карты Таро для многих остаются загадочным инструментом - от простого интереса до мистических практик. Однако специалисты подчеркивают: такой способ самопознания или гадания подходит не всем, а в отдельных случаях может усиливать тревожность или мешать принимать самостоятельные решения. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания РБК-Украина, существуют категории людей, которым следует осторожно относиться к использованию карт Таро или вообще отказаться от таких практик.

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Кому гадание на Таро может не подойти

Людям с повышенной тревожностью

Частые гадания могут способствовать эмоциональной зависимости, когда человек всё больше полагается на символические толкования вместо собственных решений. Негативные расклады способны усиливать тревогу и неуверенность.

Людям с глубокими религиозными убеждениями

Многие религии, в частности христианство, отрицательно относятся к гаданию. Из-за этого такие практики могут вызывать внутренний конфликт или чувство вины.

Людям, склонным к фатализму

Карты Таро не дают достоверных предсказаний о будущем. Если воспринимать их буквально, можно начать строить свое поведение на предположениях, а не на реальных обстоятельствах.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Тем, кто стремится контролировать других

Использование Таро как способа влияния на чужие решения или попытки "гадать" без согласия человека могут способствовать нездоровому отношению к личным границам и отношениям.

Людям, находящимся в состоянии сильного стресса или эмоционального истощения

В период психологического кризиса поиск ответов в картах может усилить переживания. В таких ситуациях специалисты советуют обращаться за поддержкой к близким или, при необходимости, к психологу.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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