Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

Один из дипломатов ЕС назвал эту задержку "временным препятствием", которое, вероятно, удастся устранить.

https://glavred.info/world/vengriya-vnov-pregrazhdaet-put-ukrainy-v-es-chego-trebuyut-v-budapeshte-10784435.html Ссылка скопирована

Венгрия вновь блокирует вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Главное из новости:

видео дня

Венгрия заблокировала два переговорных кластера

Будапешт требует не ускорять вступление Украины

В ЕС считают задержку временным препятствием

Смена власти в Венгрии пока не принесла ожидаемого потепления в отношениях с Киевом. По данным издания Financial Times, которое ссылается на собственные источники в дипломатических кругах, Будапешт наложил вето на открытие второго и третьего переговорных кластеров, необходимых для полноценного вступления Украины в Европейский Союз.

Эти разделы имеют решающее значение для интеграции страны, поскольку они охватывают функционирование единого рынка, а также вопросы экономической и социальной политики.

Продолжение прежнего курса или временная пауза

Команда нового венгерского премьер-министра Петера Мадяра настаивает на том, что процесс вступления Украины не должен ускоряться. Представители правительства обосновывают свою позицию тем, что Киев не должен получать "привилегированные условия" по сравнению со странами Западных Балкан, которые годами ждут своей очереди на членство.

Аналитики отмечают, что такие действия свидетельствуют о нежелании нового руководства Венгрии полностью отказываться от жесткого курса в отношении Украины, который ранее формировал экс-премьер Виктор Орбан. Пока что остается в подвешенном состоянии и давно анонсированный двусторонний саммит между главой венгерского правительства и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что говорят в Брюсселе

Несмотря на очередную задержку, в столице Евросоюза сохраняют сдержанный оптимизм. Один из европейских дипломатов в комментарии журналистам назвал нынешнее вето лишь "временным препятствием" и обычным рабочим моментом, который вполне реально преодолеть. В то же время чиновники ЕС признают, что для разблокирования процесса потребуется прямое политическое вмешательство и дополнительные консультации с Будапештом на самом высоком уровне.

Несмотря на сопротивление со стороны соседней страны, техническая и дипломатическая работа по подготовке Украины к интеграции в европейское сообщество продолжается.

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС - комментарий народного депутата

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии "Главреду" отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что в настоящее время активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований для получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны в течение 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо продвинуться в них", - подытожил он.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС – новости по теме

Как сообщал Главред, Венгрия в ходе заседания рабочей группы Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.

Напомним, у Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Ранее Украина начала переговоры с Евросоюзом по шестому переговорному кластеру - "внешние отношения", который определяет параметры согласования международной, торговой и оборонной политики страны-кандидата с политикой ЕС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

В то же время политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать возникновение проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина - это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред