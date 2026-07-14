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Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

Дарья Пшеничник
14 июля 2026, 12:56обновлено 14 июля, 14:26
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Речь идет о кластере "внешних отношений", который определяет согласование торговой, безопасности и оборонной политики страны-кандидата со стандартами ЕС.

Украина, Евросоюз, ЕС
Начались переговоры по шестому кластеру, касающемуся вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Совет ЕС объявил о новом этапе переговоров с Украиной
  • Кластер касается торговли, санкций и оборонной политики
  • ЕС выдвинул три контрольных критерия завершения переговоров

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Украина начала переговоры с Евросоюзом по шестому переговорному кластеру – "внешние отношения", который определяет параметры согласования международной, торговой и оборонной политики страны-кандидата с политикой ЕС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

Кластер № 6 состоит из двух разделов. Первый - раздел 30 о внешних отношениях – охватывает общую торговую политику ЕС, гуманитарную помощь и сотрудничество в области развития, что требует согласования с законодательством ЕС в сфере торговли, международными обязательствами и внешнеполитическими позициями.

Второй - раздел 31 о внешней, безопасности и оборонной политике - касается согласования с позициями ЕС во внешней политике, политическими декларациями, санкциями и ограничительными мерами.

В Совете ЕС подчеркнули, что присоединение к Евросоюзу - это процесс, основанный на заслугах: на протяжении всех переговоров прогресс Украины в вопросах согласования с европейским законодательством и стандартами, а также их внедрения будет находиться под мониторингом.

Какие критерии выдвинул ЕС для закрытия кластера

Одновременно с открытием переговоров в Евросоюзе определили контрольные критерии, выполнение которых необходимо для завершения переговоров по шестому кластеру в будущем.

Украине необходимо привести национальную правовую базу в соответствие с остальными положениями Регламента (ЕС) 2021/821 об экспортном контроле товаров двойного назначения. Кроме того, страна должна представить Европейской комиссии план действий с исчерпывающим перечнем своих международных соглашений, чтобы привести их в соответствие с законодательством ЕС к моменту вступления.

Третье требование касается внутренней политики безопасности: Украина должна утвердить национальную стратегию и план действий по противодействию торговле и незаконному владению огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также необходимо четко определить объем обязанностей национальных органов власти в сфере контроля над этими категориями товаров.

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС - комментарий народного депутата

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что в настоящее время активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований до получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", – подытожил он.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Напомним, 15 июня Украина вместе с Молдовой сделает очередной шаг на пути к членству в Европейском Союзе - стороны планируют открыть первый переговорный кластер.

В то же время политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать появления проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина - это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

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Об источнике: Совет Европейского Союза

Совет Европейского Союза - третий из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голоса. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

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