Дроны атаковали Крым, в Севастополе - блэкаут, Крымский мост перекрыт: детали

Кратко:
- Крым атаковали беспилотники, повреждены энергообъекты
- В Керчи горит важная узловая электроподстанция
- В Севастополе часть города осталась без света
В ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.
"В Керчи после ночной атаки горит электроподстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ", - сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
ПС "Керченская" 110/35/6 кВ - это ключевая узловая подстанция в городе Керчь, которая питает большую часть потребителей и инфраструктуры региона. Напряжение 110, 35 и 6 кВ; 2 силовых трансформатора; общая установленная мощность составляет 45 МВА.
В Керчи отмечен пожар на аэродроме малой гражданской авиации.
"Там, разумеется, объекты росПВО. Отметка пожара рядом с железной дорогой, поэтому прилет, возможен и по ней", - пишут мониторы.
В Керчи также зафиксировано возгорание в Митридатовой балке и в частном секторе микрорайоне Абиссинка.
"В районе горы Митридат находится позиция росПВО, ночью над ней летали дроны, раздавалась стрельба. Пожар в частном секторе, возможно, бытовой или от падения обломков", - говорится в сообщении.
Около 03:00 взрывы были слышны и в оккупированном Севастополе. Гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что ПВО оккупантов уничтожила якобы не менее 5 ударных беспилотников в Балаклавском районе.
Позже Развожаев сообщил, что под атакой беспилотников оказалась энергетическая инфраструктура Севастополя. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения.
"На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", - сообщил оккупационный губернатор.
Крымский ветер отметил, что под ударом БПЛА в Севастополе могла оказаться Балаклавская тепловая электростанция. В районе Балаклавской ТЭС раздавались стрельба и взрывы, в городе мигал и отключался на непродолжительное время свет. В Байдарской долине были обесточены села.
Также в Севастополе взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и горы Сапун.
Атаки на Крым - новости
Как писал Главред, в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.
Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.
В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.
В ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. Эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.
Кремль не переживет потерю Крыма - The Hill
Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой - достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией, пишет The Hill.
"Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.
Они предполагают, что борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.
"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.
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Об источнике: Крымский ветер
"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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