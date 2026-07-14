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Дроны атаковали Крым, в Севастополе - блэкаут, Крымский мост перекрыт: детали

Анна Ярославская
14 июля 2026, 07:14
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Под ударом БПЛА могла оказаться Балаклавская тепловая электростанция и другие важные объекты.
Крым, Крымский мост
Дроны повредили подстанции и ТЭС в Крыму / Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

Кратко:

  • Крым атаковали беспилотники, повреждены энергообъекты
  • В Керчи горит важная узловая электроподстанция
  • В Севастополе часть города осталась без света

В ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

"В Керчи после ночной атаки горит электроподстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ", - сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

видео дня

ПС "Керченская" 110/35/6 кВ - это ключевая узловая подстанция в городе Керчь, которая питает большую часть потребителей и инфраструктуры региона. Напряжение 110, 35 и 6 кВ; 2 силовых трансформатора; общая установленная мощность составляет 45 МВА.

telegram.me/Crimeanwind
telegram.me/Crimeanwind

В Керчи отмечен пожар на аэродроме малой гражданской авиации.

"Там, разумеется, объекты росПВО. Отметка пожара рядом с железной дорогой, поэтому прилет, возможен и по ней", - пишут мониторы.

telegram.me/Crimeanwind
telegram.me/Crimeanwind

В Керчи также зафиксировано возгорание в Митридатовой балке и в частном секторе микрорайоне Абиссинка.

"В районе горы Митридат находится позиция росПВО, ночью над ней летали дроны, раздавалась стрельба. Пожар в частном секторе, возможно, бытовой или от падения обломков", - говорится в сообщении.

telegram.me/Crimeanwind

Около 03:00 взрывы были слышны и в оккупированном Севастополе. Гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что ПВО оккупантов уничтожила якобы не менее 5 ударных беспилотников в Балаклавском районе.

Позже Развожаев сообщил, что под атакой беспилотников оказалась энергетическая инфраструктура Севастополя. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения.

"На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", - сообщил оккупационный губернатор.

Скриншот

Крымский ветер отметил, что под ударом БПЛА в Севастополе могла оказаться Балаклавская тепловая электростанция. В районе Балаклавской ТЭС раздавались стрельба и взрывы, в городе мигал и отключался на непродолжительное время свет. В Байдарской долине были обесточены села.

Также в Севастополе взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и горы Сапун.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

В ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. Эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Кремль не переживет потерю Крыма - The Hill

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой - достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией, пишет The Hill.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Они предполагают, что борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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Севастополь дроны Керченский мост новости Крыма война России и Украины
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