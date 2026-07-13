Европа создала с Украиной новую военную коалицию — первые подробности

Лидеры европейских стран и Украины подписали декларацию о совместном противоракетном потенциале для континента.

https://glavred.info/world/evropa-sozdala-s-ukrainoy-novuyu-voennuyu-koaliciyu-pervye-podrobnosti-10780328.html Ссылка скопирована

Десять европейских стран запускают противоракетный щит / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые тезисы:

Десять стран создают коалицию противоракетной обороны

Зеленский наградил Макрона орденом Свободы

Сибига раскрыл повестку дня саммита в Париже

Украина вместе с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией объявили о запуске процесса создания Интегрированной коалиции противоракетной обороны - сугубо оборонного объединения, призванного защитить континент от растущей ракетной угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Лидеры десяти стран подчеркивают, что защита Европы требует единой архитектуры противоракетной обороны, которая дополнит уже существующие национальные системы ПВО и объединит промышленный и научный потенциал участников.

видео дня

"Мы убеждены, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз. Объединив нашу оборонную промышленную базу, научные исследования и оперативный опыт, мы стремимся создать общий противоракетный потенциал для Европы", - говорится в совместной декларации лидеров.

Авторы документа отдельно отмечают уникальный опыт Украины, приобретенный в противостоянии агрессии России, и подчеркивают, что коалиция остается открытой для присоединения других государств, разделяющих ее принципы и цели. Следующим шагом должны стать совместные технические рабочие группы, четкие механизмы управления и "дорожная карта" для достижения первых оперативных возможностей объединения.

Зеленский наградил Макрона орденом Свободы

Президент Зеленский провел отдельную встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном накануне заседания Антибаллистической коалиции и "Коалиции желающих", в ходе которой стороны согласовали приоритеты двустороннего сотрудничества и обсудили ситуацию на фронте, сообщил глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, в понедельник он наградил Макрона Орденом Свободы за многолетнюю поддержку Украины.

"Отношения наших стран достигли поистине стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Мы подробно говорили о ситуации на фронте и потребностях Украины для защиты людей от российских атак", - написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что рассчитывает на технологический потенциал Франции для укрепления украинской ПВО и ускорения развития европейской антибаллистики.

"Во Франции есть именно те возможности и передовые технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками", - отметил он.

Впоследствии президент также подчеркнул, что разработка антибаллистических систем напрямую влияет на завершение войны РФ против Украины

"Сильные и достаточные противоракетные возможности нужны, чтобы положить конец войне России против Украины. Они не менее важны, чем удары по российской экономике в ходе войны или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не сработает.Я благодарен президенту Макрону за организацию и проведение первого заседания Европейской антибаллистической коалиции. Также благодарю советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь. Наша работа над совместной системой FREYJA - не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надёжный щит над всей Европой и сделать всё это быстрее и дешевле", - написал глава государства.

Повестка дня парижского саммита

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что присоединится к работе саммита "Коалиции желающих" в Париже, где основное внимание уделяется укреплению противоракетных возможностей Украины.

"Повестка дня сегодня сосредоточена на укреплении обороны Украины, в частности антибаллистических возможностей, развитии Коалиции желающих и координации дальнейших шагов с нашими ближайшими партнерами для усиления поддержки Украины в сфере безопасности", - написал он в социальной сети Х.

Дипломат уточнил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской также проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО, чтобы обсудить защиту культурного наследия Украины и развитие стратегического партнерства с организацией.

"От Брюсселя до Парижа мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы ускорить принятие решений, укрепляющих оборону, устойчивость и европейское будущее Украины", - подчеркнул Сибига.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Создание антибаллистики - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Бескрестнов подчеркнул систематическую угрозу баллистических ударов со стороны России. Он также заявил, что ежемесячные удары по 30 ракет являются вполне реалистичным сценарием. По его словам, запасы российских ракет позволяют наносить примерно 30 баллистических ударов ежемесячно.

Испанское издание El País констатировало существенную уязвимость украинской системы ПВО в отношении баллистических ракет. В материале отмечалось, что украинская ПВО пропускает 92% баллистических ракет. Согласно публикации, из 53 выпущенных по Киеву баллистических ракет 49 достигли целей, а во время атаки 6 июля ни одна из 29 ракет не была перехвачена.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о последствиях баллистического удара по Одесской области. Он отметил, что удар по Одесской области привел к повреждению инфраструктуры. По обновленным данным, число пострадавших возросло до шести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред