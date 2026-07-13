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Почему фраза "пошли на кофе" - ошибка: как сказать правильно

Марина Иваненко
13 июля 2026, 18:42
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Многие украинцы ежедневно используют эту фразу, не зная об этой лингвистической особенности. Как правильно пригласить человека на кофе на украинском языке.
Как правильно пригласить на кофе
Как правильно пригласить на кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему фраза "пошли на кофе" считается некорректной
  • Как правильно пригласить человека на кофе
  • Каких ошибок следует избегать в кафе

Фраза "пошли на кофе" широко распространена в разговорной речи, однако с точки зрения литературного украинского языка она не совсем корректна. Дело в том, что слово "пошли" означает действие, которое уже произошло в прошлом. Например, правильно сказать: "Мы вчера с друзьями пошли в кино". Поэтому нелогично употреблять его, когда вы просто предлагаете кому-то пойти вместе.

Когда вы приглашаете человека присоединиться к вам сейчас или в будущем, лучше использовать формы, побуждающие к совместному действию, или вежливые вопросы. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как правильно пригласить на кофе на украинском

"Пойдем на кофе!" или "Пойдем выпьем кофе!" - самый естественный и распространенный способ пригласить кого-то.

"Может, выпьем кофе?" - мягкое и дружеское предложение встретиться.

"Приглашаю тебя (или вас) на кофе" - вежливый вариант, уместный как в дружеском, так и в официальном общении.

Каких языковых ошибок следует избегать в кафе

Как сообщают на ТСН, есть и другие распространённые ошибки, из-за которых речь звучит менее естественно.

  • "Кофе" вместо "кава". Нормативным украинским названием напитка является только "кава".
  • "Кофейный". В украинском языке такого прилагательного нет. Правильно говорить: кофейный аромат, кофейный автомат, кофейный цвет.
  • Род слова "лате". Название этого напитка в украинском языке относится к мужскому роду. Поэтому правильно говорить "горячий лате", "вкусный лате", а не "горяче" или "вкусне лате".
  • "Кофейник". Сосуд для приготовления или подачи кофе на украинском языке называют "кавником".

Как приглашать на кофе в разных ситуациях

Совместное кофепитие давно стало частью украинской культуры общения. Во многих городах, особенно во Львове, встреча за чашкой кофе - это привычный повод пообщаться и провести время вместе.

Форму приглашения стоит подбирать в зависимости от ситуации:

  • друзьям, родным и близким знакомым лучше всего сказать: "Пойдем на кофе";
  • коллегам, руководству или малознакомым людям уместнее предложить: "Приглашаю вас на кофе" или "Не хотели бы вы выпить кофе?".

Используя эти простые языковые нормы, вы сделаете свою речь более естественной, а приглашение на кофе - более уместным и приятным.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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