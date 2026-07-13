Почему фраза "пошли на кофе" — ошибка: как сказать правильно

Многие украинцы ежедневно используют эту фразу, не зная об этой лингвистической особенности. Как правильно пригласить человека на кофе на украинском языке.

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Как правильно пригласить на кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как правильно пригласить человека на кофе

Каких ошибок следует избегать в кафе

Фраза "пошли на кофе" широко распространена в разговорной речи, однако с точки зрения литературного украинского языка она не совсем корректна. Дело в том, что слово "пошли" означает действие, которое уже произошло в прошлом. Например, правильно сказать: "Мы вчера с друзьями пошли в кино". Поэтому нелогично употреблять его, когда вы просто предлагаете кому-то пойти вместе.

Когда вы приглашаете человека присоединиться к вам сейчас или в будущем, лучше использовать формы, побуждающие к совместному действию, или вежливые вопросы. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как правильно пригласить на кофе на украинском

"Пойдем на кофе!" или "Пойдем выпьем кофе!" - самый естественный и распространенный способ пригласить кого-то.

"Может, выпьем кофе?" - мягкое и дружеское предложение встретиться.

"Приглашаю тебя (или вас) на кофе" - вежливый вариант, уместный как в дружеском, так и в официальном общении.

Каких языковых ошибок следует избегать в кафе

Как сообщают на ТСН, есть и другие распространённые ошибки, из-за которых речь звучит менее естественно.

"Кофе" вместо "кава". Нормативным украинским названием напитка является только "кава".

Нормативным украинским названием напитка является только "Кофейный". В украинском языке такого прилагательного нет. Правильно говорить: кофейный аромат, кофейный автомат, кофейный цвет .

В украинском языке такого прилагательного нет. Правильно говорить: . Род слова "лате". Название этого напитка в украинском языке относится к мужскому роду. Поэтому правильно говорить "горячий лате" , "вкусный лате" , а не "горяче" или "вкусне лате".

Название этого напитка в украинском языке относится к мужскому роду. Поэтому правильно говорить , , а не или "Кофейник". Сосуд для приготовления или подачи кофе на украинском языке называют "кавником".

Как приглашать на кофе в разных ситуациях

Совместное кофепитие давно стало частью украинской культуры общения. Во многих городах, особенно во Львове, встреча за чашкой кофе - это привычный повод пообщаться и провести время вместе.

Форму приглашения стоит подбирать в зависимости от ситуации:

друзьям, родным и близким знакомым лучше всего сказать: "Пойдем на кофе" ;

; коллегам, руководству или малознакомым людям уместнее предложить: "Приглашаю вас на кофе" или "Не хотели бы вы выпить кофе?".

Используя эти простые языковые нормы, вы сделаете свою речь более естественной, а приглашение на кофе - более уместным и приятным.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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