Почему фраза "пошли на кофе" — ошибка: как сказать правильно

Читайте в материале:
- Почему фраза "пошли на кофе" считается некорректной
- Как правильно пригласить человека на кофе
- Каких ошибок следует избегать в кафе
Фраза "пошли на кофе" широко распространена в разговорной речи, однако с точки зрения литературного украинского языка она не совсем корректна. Дело в том, что слово "пошли" означает действие, которое уже произошло в прошлом. Например, правильно сказать: "Мы вчера с друзьями пошли в кино". Поэтому нелогично употреблять его, когда вы просто предлагаете кому-то пойти вместе.
Когда вы приглашаете человека присоединиться к вам сейчас или в будущем, лучше использовать формы, побуждающие к совместному действию, или вежливые вопросы. Главред расскажет об этом подробнее.
Как правильно пригласить на кофе на украинском
"Пойдем на кофе!" или "Пойдем выпьем кофе!" - самый естественный и распространенный способ пригласить кого-то.
"Может, выпьем кофе?" - мягкое и дружеское предложение встретиться.
"Приглашаю тебя (или вас) на кофе" - вежливый вариант, уместный как в дружеском, так и в официальном общении.
Каких языковых ошибок следует избегать в кафе
Как сообщают на ТСН, есть и другие распространённые ошибки, из-за которых речь звучит менее естественно.
- "Кофе" вместо "кава". Нормативным украинским названием напитка является только "кава".
- "Кофейный". В украинском языке такого прилагательного нет. Правильно говорить: кофейный аромат, кофейный автомат, кофейный цвет.
- Род слова "лате". Название этого напитка в украинском языке относится к мужскому роду. Поэтому правильно говорить "горячий лате", "вкусный лате", а не "горяче" или "вкусне лате".
- "Кофейник". Сосуд для приготовления или подачи кофе на украинском языке называют "кавником".
Как приглашать на кофе в разных ситуациях
Совместное кофепитие давно стало частью украинской культуры общения. Во многих городах, особенно во Львове, встреча за чашкой кофе - это привычный повод пообщаться и провести время вместе.
Форму приглашения стоит подбирать в зависимости от ситуации:
- друзьям, родным и близким знакомым лучше всего сказать: "Пойдем на кофе";
- коллегам, руководству или малознакомым людям уместнее предложить: "Приглашаю вас на кофе" или "Не хотели бы вы выпить кофе?".
Используя эти простые языковые нормы, вы сделаете свою речь более естественной, а приглашение на кофе - более уместным и приятным.
Читайте также:
- Как правильно прощаться на украинском: слово "пока" стоит забыть
- Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"
- Возвращение забытого слова: что такое "катеринка" и как она выглядит
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред