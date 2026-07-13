Украину накроет опасная погода: синоптики объявили штормовое предупреждение

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- Какая будет погода в Украине во вторник
- Где прогнозируется туман
Погода в Украине во вторник, 14 июля, будет преимущественно облачной. Ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, 14 июля ночью на Правобережье, днем по всей Украине объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гроз.
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 14 июля
Завтра на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Только на юге и востоке страны ночью осадков не ожидается.
В то же время в Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, а днем поднимется до +23…+28 градусов.
Погода в Киеве 14 июля
Во вторник в Киеве и области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, грозы.
Температура по области ночью будет в пределах +14…+19 градусов, днем - +23…+28 градусов.
В Киеве ночью температура составит +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.
Кроме того, синоптики добавили, что в Киеве и области также объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что после периода прохлады в Украину постепенно вернется долгожданное потепление. При этом, в отличие от ряда европейских стран, изнурительной жары не ожидается.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что к концу недели дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки +33…+35 градусов.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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