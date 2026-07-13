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Почему Зеленский решил сменить премьера: что стоит за перезагрузкой правительства

Инна Ковенько
13 июля 2026, 13:35
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Рассказываем, почему меняют правительство, кто может возглавить Кабмин и какую должность может занять Юлия Свириденко.
Почему Зеленский решил сменить премьера: что стоит за перезагрузкой правительства
Почему Зеленский решил сменить премьера / Коллаж: Главред, фото: kmu.gov.ua, Юлия Свириденко, Сергей Корецкий

Читайте в материале:

  • Почему Зеленский решил сменить премьер-министра
  • Почему Сергей Корецкий стал главным претендентом на пост премьера
  • Как в ЕС отреагировали на обновление украинского правительства

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке правительства. Действующая глава Кабмина Юлия Свириденко покинет свой пост, а на её место президент уже проводит консультации с возможными кандидатами. Среди них, по данным СМИ, - глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Главред выяснил, почему Зеленский решил изменить состав правительства, какую должность может занять Юлия Свириденко и кто может возглавить Кабмин.

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Почему уходит Юлия Свириденко

12 июля Зеленский сообщил, что кадровое обновление правительства должно обеспечить реализацию обновленной политической стратегии государства.

В то же время президент не уточнил, какую именно должность может занять Юлия Свириденко после отставки. По информации BBC News Украина, которое пообщалось с собеседниками в Офисе президента, Кабинете министров и Верховной Раде, премьер-министра могут назначить послом Украины в США.

Сразу несколько собеседников издания на Банковой подтвердили, что после завершения работы в правительстве Свириденко планируют направить в Вашингтон.

Отмечается, что о предстоящих кадровых перестановках в правительстве стало известно еще до официального заявления президента.

"Это стало неожиданностью для многих. Хотя настроение, что "мы дорабатываем год", витало в воздухе уже где-то месяц", - рассказали собеседники издания.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Если Свириденко возглавит дипломатическую миссию в Вашингтоне, нынешний посол Украины в США Ольга Стефанишина должна покинуть свой пост. Один из собеседников BBC News Украина объяснил это так:

"Стефанишину нужно срочно отстранить", - сказал собеседник, знакомый с деталями решения.

По словам источника, причиной является уголовное дело в отношении Стефанишиной, однако о каком именно деле идет речь - уже открытом или новом - собеседник не уточнил.

Еще один собеседник BBC News Украина в Офисе президента подчеркнул, что кадровые изменения не связаны с претензиями к работе самой Свириденко.

"К Юле никаких замечаний или вопросов не было. Это (перезагрузка правительства. - Ред.) не история о Юле, а о Кабинете министров. Но есть вопрос по Вашингтону: как мы понимаем, Оле придется возвращаться, и, соответственно, нужна сильная фигура в Вашингтоне, чтобы вести там дела", - пояснили на Банковой.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что Ольга Стефанишина покидает дипломатическую службу по собственному желанию.

"Президент доволен её работой", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.

О персоне: Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025).

Награждена орденом "За заслуги" III степени (21 декабря 2023 года) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Руководитель аналитического центра "Деловая столица", бывший народный депутат Вадим Денисенко в колонке для NV связывает возможную отставку Свириденко с изменением политической конфигурации власти.

"Свириденко была частью системы Ермака, которому нужен был послушный исполнитель на посту главы правительства. В системе, где нет Ермака, Свириденко как исполнитель поставленных выше задач просто не нужна. И это несмотря на то, что Свириденко переобулась сразу после увольнения Ермака", - пишет Денисенко.

Станет ли Сергей Корецкий новым премьер-министром Украины

Одним из главных вопросов после анонса кадровых изменений стало то, кто возглавит Кабинет министров. Среди основных претендентов на пост премьера СМИ называют главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с министрами и высшими должностными лицами государства. Среди них был и Сергей Корецкий. По итогам встречи глава государства поблагодарил его "за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний - "Укрнафты" и "Нафтогаза"".

Сергей Корецкий
Сергей Корецкий / Фото: ОП

По данным РБК-Украина, кандидатуру Корецкого на пост премьер-министра рассматривали уже давно, однако ранее он отказывался возглавить правительство.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомлённого собеседника сообщило, что президент уже предложил Корецкому возглавить Кабинет министров.

"Президент провел беседу с несколькими кандидатами. Корецкий - один из них. Президент действительно предложил ему возможность возглавить правительство", - сказал агентству осведомленный о процессе собеседник.

По его словам, решение связано с тем, как Корецкий проявил себя в ходе предыдущего отопительного сезона.

"Сергею удалось выработать правильную и результативную стратегию, наладить конструктивные отношения с западными партнерами. Благодаря этому он привлек достаточно средств и закупил достаточно газа для перезимовки", - отметил собеседник.

О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", пишет Википедия.

По мнению Денисенко, после отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента потребность в Юлии Свириденко как исполнителе прежней модели управления исчезла, а в новой системе координат власть ищет человека, который сможет продемонстрировать результат.

В новой системе координат нужен кто-то, кто может сотворить чудо. В силу отсутствия скамейки запасных единственным кандидатом, от которого хотят ожидать чуда, является Корецкий", - пишет Денисенко.

В то же время эксперт считает, что потенциальный новый премьер - прежде всего технократ, а не политик, поэтому не стоит ожидать от него кардинальных изменений.

"Корецкий - прежде всего не политик. Пока он чистый технократ, трудоголик, очень четкий в поставленных задачах и требовательный к их выполнению. Но он человек без команды. Он, де-факто, будет "парашютистом-одиночкой", который будет работать в старой системе координат. Никакого чуда он, безусловно, не сотворит. Но и провалов, с большой долей вероятности, точно не допустит.

Повторю то, что говорил много раз: у нас глубокий управленческий кризис, который не решается появлением новых игроков. Поэтому Корецкий - это неплохой выбор, который кардинально ничего не улучшит. Но в кризисную зиму он может оказаться полезным", - подытожил Денисенко.

В ЕС отреагировали на обновление украинского правительства

На анонсированные кадровые изменения в правительстве Украины отреагировали и в Европейском Союзе, сообщает "Европейская правда". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что формирование правительства является внутренним делом Украины. В то же время она подчеркнула, что для Европейского Союза важно, чтобы новый состав Кабинета министров продолжил реализацию реформ, необходимых для продвижения Украины к членству в ЕС.

"Для нас также важно, чтобы работа над реформами продолжалась, ведь мы хотим продвигать программу расширения, а потому должны убедиться, что Украина осуществляет реформы со своей стороны; в то же время мы должны сотрудничать с теми людьми, кого назначит народ или правительство, поэтому нам придется работать именно с этими людьми", - сказала Каллас.

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О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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