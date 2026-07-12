Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу, пишут СМИ.

https://glavred.info/politics/podrobnosti-kadrovyh-perestanovok-so-smenoy-posla-v-ssha-smi-uznali-detali-10780121.html Ссылка скопирована

В Украине планируют новые кадровые перестановки / Коллаж: Главред, фото: Facebook/olga.kravets.796, Facebook Верховная Рада

Главное:

На заседании президентской фракции планируют рассмотреть кадровые вопросы

Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о заседании фракции во вторник, 14 июля.

На нем должны будут обсуждаться кадровые вопросы, написала она в Telegram.

видео дня

"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", – написала она.

Что известно о смене посла Украины в США

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию, президент удовлетворен ее работой.

Соответствующую информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

По словам собеседника, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

"Президент доволен работой Стефанишиной", – подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о своей отставке. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил, что, вероятно, она будет назначена послом Украины в США.

/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о масштабном обновлении правительства и кадровых изменениях в государственных органах. По его словам, Украине необходима новая политическая стратегия, которая потребует перезапуска Кабинета министров и перераспределения ответственности по ключевым направлениям.

Читайте также:

О персоне: Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025). Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред