Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

Главное:
- На заседании президентской фракции планируют рассмотреть кадровые вопросы
- Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о заседании фракции во вторник, 14 июля.
На нем должны будут обсуждаться кадровые вопросы, написала она в Telegram.
"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", – написала она.
Что известно о смене посла Украины в США
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию, президент удовлетворен ее работой.
Соответствующую информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.
По словам собеседника, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.
"Президент доволен работой Стефанишиной", – подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о своей отставке. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил, что, вероятно, она будет назначена послом Украины в США.
Что предшествовало
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о масштабном обновлении правительства и кадровых изменениях в государственных органах. По его словам, Украине необходима новая политическая стратегия, которая потребует перезапуска Кабинета министров и перераспределения ответственности по ключевым направлениям.
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О персоне: Ольга Стефанишина
Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025).
Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.
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