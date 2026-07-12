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Подробности кадровых перестановок со сменой посла в США: СМИ узнали детали

Алексей Тесля
12 июля 2026, 21:26
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу, пишут СМИ.
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В Украине планируют новые кадровые перестановки / Коллаж: Главред, фото: Facebook/olga.kravets.796, Facebook Верховная Рада

Главное:

  • На заседании президентской фракции планируют рассмотреть кадровые вопросы
  • Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о заседании фракции во вторник, 14 июля.

На нем должны будут обсуждаться кадровые вопросы, написала она в Telegram.

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"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", – написала она.

Что известно о смене посла Украины в США

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию, президент удовлетворен ее работой.

Соответствующую информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

По словам собеседника, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

"Президент доволен работой Стефанишиной", – подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о своей отставке. Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил, что, вероятно, она будет назначена послом Украины в США.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о масштабном обновлении правительства и кадровых изменениях в государственных органах. По его словам, Украине необходима новая политическая стратегия, которая потребует перезапуска Кабинета министров и перераспределения ответственности по ключевым направлениям.

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О персоне: Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025).

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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